Планы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по достижению мира в Украине оказались под угрозой срыва после того, как российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал нежелание менять позицию. Мирная инициатива президента США, которая должна была стать прорывом, снова буксует.

CNN сообщает, что Кремль разыграл "классическую карту", имитируя гибкость, чтобы ослабить давление Вашингтона. В материале отмечается, что действия Москвы и непоследовательность в подходе Трампа ставят под сомнение дальнейшие усилия США по миру в Украине.

Трамп фактически свернул подготовку ко второму саммиту с Путиным, заявив, что не хочет "тратить время". Такое заявление прозвучало после безрезультатных переговоров между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Путин, по данным CNN, в очередной раз воспользовался моментом, чтобы затянуть процесс. Перед встречей американского и украинского лидеров российский диктатор позвонил Трампу и продемонстрировал видимую уступчивость, не изменив ни одной ключевой позиции. Россия по-прежнему требует от Украины уступок по территориям Луганской и Донецкой областей.

CNN отмечает, что вместо ожидаемого прогресса ситуация снова оказалась в тупике. Сам Трамп признал, что "очень трудно договориться", и сейчас сосредоточился на призывах к прекращению боевых действий на текущих линиях фронта. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что без реального давления на Москву любые мирные инициативы останутся лишь словами.

В издании подытожили: стратегия Путина – откладывать переговоры, создавая иллюзию диалога, – снова сработала.

