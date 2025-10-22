Украина рассчитывает получить 100 'Грипенов': Зеленский и Кристерссон подписали письмо о намерениях. Видео

В среду, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский и шведский премьер-министр Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Этот документ открывает путь к получению Украиной шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения "Gripen".

Об этом сказал глава государства Владимир Зеленский на совместной со шведским премьером Ульфом Кристерссоном пресс-конференции после подписания документа. Вся процедура проходила на фоне самолета AS 39 Gripen.

Предварительно контракт рассчитан на более 100 единиц таких истребителей. Первые поставки самолетов должны состояться уже в следующем году. Согласно договоренности, Украина планирует закупить 100-150 новых истребителей JAS 39 Gripen E.

"Сегодня есть первый документ между нашими странами, который открывает путь к получению Украиной серьезного флота, очень серьезного флота боевых самолетов шведского производства "Gripen". И это очень классные самолеты, сильные авиационные платформы, которые позволяют выполнять большой спектр задач. Швеция очень нам в этом помогает и мы сегодня начали работу для получения Украиной "Грипенов". Мы рассчитываем, что будущий контракт позволит получить нам не менее 100 таких самолетов" – сказал Зеленский.

