Зеленский прибыл с визитом в Швецию

Президент Владимир Зеленский в среду, 22 октября, прибыл с рабочим визитом в Швецию. Там он проведет переговоры с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном.

В своем Telegram-канале украинский лидер опубликовал церемонию встречи с премьером Швеции. О визите Зеленского ранее сообщала и пресс-служба правительства страны.

Главной темой обсуждений политиков будет война в Украине и двустороннее оборонное сотрудничество.

Впоследствии чиновники проведут совместную пресс-конференцию, во время которой сделают объявление об экспорте оборонной продукции.

Известно, что на встрече также будут присутствовать министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш, министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, министр обороны Пол Йонсон и министр образования и интеграции Симона Мохамссон.

Напомним, ранее Ульф Кристерссон призвал партнеров как можно быстрее объединиться для помощи Украине и заставить РФ остановить войну. По его словам, время имеет решающее значение в спасении жизней.

Как писал OBOZ.UA, министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что Европе необходимо подготовиться к возможной войне – как морально, так и материально, – чтобы жить в мире. По его словам, Россия постоянно испытывает единство и решимость Европы, в частности гибридными операциями, на которые нужно отвечать "и словами, и действиями".

