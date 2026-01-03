Украина провела переговоры с советниками по нацбезопасности стран-партнеров: детали

В Киеве 3 января состоялась встреча военно-политического руководства Украины с советниками по вопросам нацбезопасности государств-членов Коалиции желающих. В частности, в переговорах приняли участие представители Великобритании, Дании, Эстонии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также Евросовета, Еврокомиссии и НАТО.

Речь шла о "конкретных наработках и деталях мирного процесса", а именно о гарантиях безопасности, которые Украине готовы предоставить партнеры. Об этом сообщили и президент страны Владимир Зеленский, и новый глава его Офиса Кирилл Буданов.

Что рассказал Зеленский

"Сейчас у нас новая волна, новый шанс закончить эту войну. Мы очень хотели поделиться документами, которые уже есть и по которым нам нужна ваша поддержка и совместная работа. У нас есть план последовательности действий, это очень важно – что за чем мы готовы делать", – отметил президент.

По его словам, во время встречи обсудили все наработки между украинской переговорной командой и представителями Коалиции желающих.

Обсуждения касались трех направлений: рамочного мирного плана, гарантий безопасности, а также восстановления и экономического восстановления Украины.

Что рассказал Буданов

Бывший глава ГУР отметил, что переговоры "получились продуктивными и показали высокий уровень осознания всей серьезности вызовов и угроз нашей общей безопасности". Кирилл Буданов уверен, благодаря встрече "будут конкретные результаты".

"Подробно проинформировали партнеров о наработанных документах по мирному процессу и результатах активной дипломатической работы последних недель. Обсудили и скоординировали наши позиции в различных сферах военно-политического сотрудничества, чтобы приблизить нужный для нас всех результат – надежные гарантии безопасности. Украине нужны настоящие и прочные, юридически обязывающие гарантии безопасности от партнеров, которые не допустят повторения агрессии", – подчеркнул новый глава ОП.

Что будет дальше

По словам Владимира Зеленского и Кирилла Буданова, уже на следующей неделе работа продолжится "на уровне лидеров", а также "между военными государств-партнеров". В частности, встреча начальников генеральных штабов состоится 5 января, а переговоры на уровне лидеров – 6 января.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча 6 января состоится во французском Париже. Планируется, что во время переговоров "конкретные государства возьмут на себя конкретные обязательства по защите Украины". По крайней мере, именно так эту встречу анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, что между собой американские и европейские партнеры Украины уже согласовали план "надежной защиты" нашей страны "для обеспечения соблюдения любых мирных соглашений с Россией". В частности, согласно этому плану главным фактором гарантий безопасности для Украины является украинская армия.

