'Это имеет прямое влияние на количество погибших украинцев': Хили на 'Рамштайне' призвал союзников глубже заглянуть в запасы и карманы. Видео

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось 12 февраля, Великобритания объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине. В этот пакет входят боеприпасы для противовоздушной обороны – первоочередная потребность украинских защитников.

Соответствующее объявление во время "Рамштайна" сделал министр обороны Великобритании Джон Хили. Он также предложил партнерам "глубже заглянуть в карманы" и удовлетворить потребности Украины, потому что"это имеет прямое влияние на количество погибших украинцев".

Что именно предоставляет Великобритания

"Сегодня я объявляю о новом пакете срочной поддержки противовоздушной обороны (Украины. – Ред.) на сумму полмиллиарда фунтов стерлингов (682 000 долларов США), что является главным приоритетом президента Зеленского. Это 150 миллионов фунтов стерлингов (204 миллиона долларов) на ракеты-перехватчики ПВО, 400 миллионов (544 миллиона долларов) на тысячу легких многоцелевых ракет и дополнительные 1200 ракет ПВО вместе с партнерами из консорциума ПВО", – сообщил британский министр обороны.

Для Путина нет ничего запретного

"Военная поддержка, обещанная сегодня здесь, на UDCG (заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. – Ред.), имеет прямое влияние на линию фронта, прямое влияние на количество потерянных украинских жизней. Но нам нужно глубже заглянуть в наши запасы и в наши карманы. Для Путина нет ничего запретного", – отметил Джон Хили.

Британский министр, который был сопредседателем сегодняшней встречи в формате "Рамштайн", подчеркнул, что его страна вместе с Германией (министр обороны ФРГ Борис Писториус является вторым сопредседателем заседания UDCG. – Ред.) "хотят сделать 2026 год годом окончания этой войны, годом обеспечения мира".

Потребности Украины

Министр обороны Украины Михаил Федоров во время заседания UDCG отметил, что задача нашего государства – построение системы, способной остановить врага в небе, его продвижение на земле, усилить асимметричные удары по противнику и его экономике.

"Сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть", – уточнил он и поблагодарил союзников за солидарность и поддержку, отметив, что по итогам переговоров ожидает "на сильные взносы от партнеров".

Как сообщал OBOZ.UA, в первую очередь Британия предоставляет Украине дополнительную партию из 1000 легких многоцелевых ракет LMM, которые должны усилить противовоздушную оборону на фоне роста российских атак. Это вооружение будут использовать прежде всего для защиты городов и энергетической инфраструктуры от дронов и ракет.

