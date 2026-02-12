Британия предоставит Украине 1000 многоцелевых ракет: что известно

Великобритания объявила о намерении передать Украине дополнительную партию из 1000 легких многоцелевых ракет LMM, которые должны усилить противовоздушную оборону на фоне роста российских атак. Вооружение будут использовать прежде всего для защиты городов и энергетической инфраструктуры от дронов и ракет.

Речь идет о Lightweight Multirole Missiles – легких многоцелевых ракетах, произведенные в Белфасте. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети X.

Они предназначены для поражения воздушных целей на малых и средних высотах и уже доказали свою эффективность в противодействии беспилотникам.

В Лондоне отмечают, что новая партия ракет является ответом на эскалацию воздушных атак России, в частности с применением ударных БПЛА и ракет по гражданским объектам. Британская сторона подчеркивает, что эти системы будут играть ключевую роль в защите украинских населенных пунктов.

В Минобороны Великобритании также заявили о неизменности политической позиции по поддержке Киева, охарактеризовав ее как "железную" (ironclad). Передача ракет LMM является частью более широкого пакета военной помощи, направленного на укрепление обороноспособности Украины в условиях полномасштабной войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейский парламент согласовал предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро в 2026-27 годах по программе Ukraine Support Loan. Утверждение состоялось по ускоренной процедуре. Первые средства Украина может получить уже в апреле-2026.

