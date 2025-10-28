'Это факт': Орбан заявил, что саммит Путина и Трампа в Будапеште состоится

Саммит с участием президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште состоится. Однако пока его дата перенесена.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, слова которого цитирует Index. Политик также подчеркнул, что переговоры по окончанию войны в Украине продолжаются.

Орбан уверен, что встреча состоится

"Переговоры продолжаются, и это факт, что в Будапеште состоится мирный саммит", – сказал Орбан.

В то же время он не смог назвать окончательную дату встречи, отметив, что сейчас дата пока отложена.

"То, что задерживается, все равно состоится", – говорится в заявлении венгерского премьера.

По мнению Орбана, предстоящая встреча Трампа и Путина будет похожей на последний мирный саммит по Газе, который прошел в Египте.

"Давайте рассмотрим сценарий последнего такого большого мирного саммита. Он состоялся в Шарм-эль-Шейхе, Египет, где был окончательно заключен мир на Ближнем Востоке, где стороны, включая американцев, долго вели переговоры, а затем в субботу объявили, что соглашение будет подписано в понедельник. Вот так мы должны это представлять", – предположил он.

Что предшествовало

22 октября Дональд Трамп заявил, что отменил свою встречу с Владимиром Путиным, которая должна была состояться в венгерской столице Будапеште. Однако он подчеркнул, что такой саммит проведут в будущем.

"Мы отменили встречу с Путиным. Просто мне это казалось неправильным. Не было ощущения, что мы достигнем нужного нам, поэтому я отменил это. Но мы сделаем это в будущем", – объяснил он.

Стоит отметить, что накануне главный переговорщик Путина Кирилл Дмитриев заявлял, что подготовка встречи диктатора с американским президентом Дональдом Трампом продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, планы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по достижению мира в Украине оказались под угрозой срыва после того, как российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал нежелание менять позицию. Мирная инициатива президента США, которая должна была стать прорывом, снова буксует.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!