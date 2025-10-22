"Подготовка продолжается": главный переговорщик Путина сделал заявление о встрече в Будапеште

Главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отреагировал на ряд публикаций о срыве переговоров между США и РФ. По его словам, подготовка встречи диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом продолжается.

Также он обвинил СМИ в искажении информации. Об этом Дмитриев заявил на своей странице в соцсети Х.

Москва ответила на заявления о срыве переговоров

По словам помощника российского диктатора, СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем". Дмитриев считает, что это делается с целью подорвать предстоящий саммит между Россией и Соединенными Штатами.

При этом он заверил, что подготовка встречи Путина и Трампа продолжается. Стоит отметить, что ни Вашингтон, ни Москва пока не называют конкретную дату саммита или даже его приблизительный срок.

Что предшествовало

В течение 21 октября в ряде изданий появилась информация о проблемах с подготовкой и возможной отмене или отсрочке запланированной встречи между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным в Будапеште.

Британское издание The Telegraph со ссылкой на Белый дом сообщило, что встреча в Венгрии сорвалась из-за расхождения во взглядах на подготовку саммита. В то же время Reuters сообщало о проблемах, связывая их с переносом очной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая должна была быть подготовительной.

Американские журналисты также утверждали, что подготовка двусторонней встречи в Будапеште приостановлена. Они заявили, что причиной этого стал "неудачный телефонный разговор между Лавровым и Рубио и расхождение во взглядах на условия для саммита".

Кремль и МИД РФ назвали сообщения западных СМИ о срыве или приостановке подготовки ложными. В то же время путинский спикер Дмитрий Песков 21 октября заявил, что "не имеет понимания, когда может пройти встреча".

Напомним, встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова может состояться 30 октября. Местом проведения переговоров остается Венгрия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Трамп уверен, что в ближайшее время Украина и страна-агрессор Россия сядут за стол мирных переговоров. По его словам, сейчас США вместе с НАТО "усиливают давление ради мира" между странами. Тогда американец отметил, что это будет уже восьмая война, которую ему удалось прекратить.

