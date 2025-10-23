Трамп официально отменил встречу с Путиным в Будапеште: что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отменил свою встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна была состояться в венгерской столице Будапеште. В то же время он сказал, что такой саммит проведут в будущем.

Сейчас же такая встреча показалась ему "неправильной". Об этом Трамп объявил в среду, 22 октября, во время общения со СМИ вместе с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Мы отменили встречу с Путиным. Просто мне это казалось неправильным. Не было ощущения, что мы достигнем нужного нам, поэтому я отменил это. Но мы сделаем это в будущем", – объяснил он.

"Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром Путиным, у меня получаются хорошие разговоры, но потом они ни к чему не приводят", – заявил Трамп.

Он также анонсировал много встреч в течение следующей недели, после которых он вернется в Вашингтон.

Отметим, что накануне главный переговорщик Путина заявлял, что подготовка встречи диктатора с американским президентом Дональдом Трампом продолжается.

Днем 22 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам называл сообщения об отмене саммита "сплетнями" и "пересудами".

В то же время он отказался назвать сроки возможного проведения встречи Путина и Трампа в Венгрии. Также Песков сделал вид, что в Москве "не услышали" сделанных накануне президентом Трампом заявлений о том, что он не заинтересован в "пустых" встречах. Об этом глава США сказал после безрезультатного телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщал OBOZ.UA, планы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по достижению мира в Украине оказались под угрозой срыва после того, как российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал нежелание менять позицию. Мирная инициатива президента США, которая должна была стать прорывом, снова буксует.

CNN сообщает, что Кремль разыграл "классическую карту", имитируя гибкость, чтобы ослабить давление Вашингтона. В материале отмечается, что действия Москвы и непоследовательность в подходе Трампа ставят под сомнение дальнейшие усилия США по миру в Украине.

