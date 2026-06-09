'Это должно произойти этим летом': Эстония заявила о поддержке открытия кластеров по вступлению Украины в ЕС

Эстония официально поддержала открытие кластеров для вступления Украины в Европейский Союз. Переговорные кластеры должны открыть уже этим летом.

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Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Кроме того, Таллинн поддержал и членство официального Киева в НАТО.

"Место Украины в Европейском союзе и НАТО, потому что обещания не могут оставаться на бумаге. Эстония поддерживает быстрое открытие всех кластеров в переговорах Украины и ЕС о вступлении. Это должно произойти уже этим летом, сейчас, в июне, потому что уже никаких преград нет", – сказал он, добавив, что для Украины это является возможностью стать сильнее.

Прогресс вступления Украины в ЕС

Недавно Комитет по иностранным делам Европарламента принял отчет, в котором оцениваются последние события в Украине и ее прогресс в реформах, связанных с процессом подачи заявки на членство в ЕС. Документ будет вынесен на голосование на следующей сессии Европейского парламента.

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Евродепутаты в очередной раз обратили внимание украинских властей на необходимость политического единства, плюрализма и уважения к правам оппозиции. В проекте отчета говорится также об обеспечении независимости антикоррупционных органов, проведении реформы силовых структур и тому подобное.

Напомним, ранее стало известно, что Украина завершила техническую подготовку к открытию всех шести переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз. Сейчас правительство сосредоточивает основные усилия на запуске первого кластера, который, как ожидается, откроют уже 15 июня.

В свою очередь Брюссель начал подготовку к официальному открытию первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы. Там отметили, что в ближайшие дни сосредоточат работу на завершении обсуждений в Совете ЕС, необходимых для формального открытия кластера.

Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия 16 июня планирует предложить открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз. Окончательно этот вопрос могут рассмотреть лидеры ЕС уже через два дня после этого, на саммите в Брюсселе.

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