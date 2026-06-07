В утвержденном Европарламентом отчете о членстве Украины в ЕС в очередной раз осудили давление на оппозицию

Комитет по иностранным делам Европейского парламента принял отчет, в котором оцениваются последние события в Украине и ее прогресс в реформах, связанных с процессом подачи заявки на членство в ЕС. Документ будет вынесен на голосование на следующей сессии Европейского парламента.

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Депутаты Европарламента в очередной раз обращают внимание украинских властей на необходимость политического единства, плюрализма и уважения к правам оппозиции. В проекте отчета говорится также об обеспечении независимости антикоррупционных органов, проведении реформы силовых структур, в частности ГБР, и выполнении в полном объеме обязательств, которые зафиксированы в плане "Качка-Кос".

Европарламент в очередной раз "решительно призывает украинскую власть воздержаться от любых несвоевременных или политически мотивированных судебных производств и осуждает введение персональных санкций против лидеров оппозиции и представителей гражданского общества; отмечает, что такая практика рискует подорвать демократические стандарты и доверие общественности; повторяет о необходимости защиты парламентского плюрализма и обеспечения настоящего, добросовестного диалога и сотрудничества между всеми политическими фракциями, представленными в Верховной Раде", – говорится в поправке от докладчика по Украине Михаэля Галера.

Европарламент подчеркивает необходимость уважения к разделению власти, многопартийного плюрализма и инклюзивности, призывает к содержательному сотрудничеству всех парламентских политических сил, которые должны оставаться объединенными вокруг обороны государства и европейской интеграции.

Как известно, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами государств-членов Европейского Союза в Украине. На встрече обсудили три ключевых блока вопросов – справедливый мир для Украины, членство в ЕС и парламентскую работу.

Послы стран ЕС подтвердили, что 15 июня откроется первое переговорное досье с Украиной под названием "Основы", в котором от украинской власти будут требовать:

* прекратить незаконное преследование оппозиции;

* перезагрузить ГБР;

* продемонстрировать реальную борьбу с коррупцией.

Только выполнив эти требования, Украина сможет продолжить свой путь в Европейский Союз.