'Важная веха': в ЕС начали готовить официальное открытие первого кластера по вступлению Украины

3 июня Европейский Союз начал подготовку к официальному открытию первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы. Такую инициативу запустило председательство Кипра в Совете ЕС.

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Об этом сообщили на странице Кипрского председательства в Х. В заметке отметили, что в ближайшие дни сосредоточат работу на завершении обсуждений в Совете ЕС, необходимых для формального открытия кластера.

"Сегодня председательство Кипра инициировало подготовку к официальному открытию Кластера 1 в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. Это является важной вехой на пути их европейской интеграции и посылает мощный сигнал о единстве и решимости ЕС", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В конце мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина намерена уже в ближайшее время начать работу над первым переговорным кластером в рамках вступления в ЕС. Летом Киев рассчитывает на продвижение переговоров и поиск поддержки среди всех государств-членов ЕС.

По словам президента, сейчас главное внимание сосредоточено на открытии кластера Fundamentals, который охватывает ключевые реформы и основополагающие требования для будущего членства в ЕС.

Зеленский отметил, что Украина стремится запустить это переговорное направление уже в ближайшие недели, после чего перейти к работе над следующими кластерами.

Президент подчеркнул, что украинская сторона ведет диалог с партнерами, которые пока осторожно относятся к дальнейшему расширению Европейского Союза. По словам Зеленского, тема европейской интеграции Украины будет оставаться среди приоритетов его международных контактов летом.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия 16 июня планирует предложить открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз. Окончательно этот вопрос могут рассмотреть лидеры ЕС уже через два дня после этого, на саммите в Брюсселе.

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