Когда речь идет о войне, самой большой иллюзией часто становится вера, что завтра условия мира будут лучше, чем сегодня. История учит обратному: затяжные конфликты редко вознаграждают стороны за упрямство, зато почти всегда повышают цену договоренностей.

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Есть мысль, которую украинские политики предпочитают не озвучивать вслух: каждая следующая возможность завершить войну для Украины будет хуже предыдущей. И за каждый упущенный шанс мы уже заплатили кровью.

Саарский прецедент

Дискуссия о будущем оккупированных территорий Украины сегодня зашла в тупик. Но история знает случаи, когда, казалось бы, неразрешимые территориальные конфликты решались не через капитуляцию одной из сторон, а через международную процедуру.

Именно так произошло с Сааром — стратегическим регионом на границе Германии и Франции.

После Первой мировой войны Франция стремилась получить контроль над Сааром, однако регион передали под управление Лиги Наций на 15 лет. После завершения этого периода состоялся референдум, на котором жители сами определили будущее территории, решив вернуться в политическое лоно Германии.

Главные истории дня

После Второй мировой войны история фактически повторилась. И именно окончательное урегулирование саарского вопроса стало одним из шагов к примирению между Францией и Германией, которое впоследствии легло в основу объединенной Европы.

Главный урок Саара для нас заключается не только в результатах голосования, а в механизме.

Международное управление позволило:

избежать формальной капитуляции любой из сторон;

вынести самый острый вопрос за пределы войны;

дать время сделать то, чего не могло сделать оружие.

Возможен ли такой подход для Украины

Саарская модель не означает признания аннексии.

Теоретически она могла бы означать передачу оккупированных территорий под временное международное управление с открытым вопросом суверенитета и отложенным на 10–15 лет решением относительно их будущего.

За это время может измениться многое. Возвращаются люди. Исчезает влияние военной пропаганды. Восстанавливается экономика. Меняются поколения.

А главное — прекращается кровопролитие.

Почему это важно именно сейчас

Скажу прямо: каждая следующая возможность остановить войну для Украины оказывается хуже предыдущей.

После Минских соглашений Донбасс юридически оставался частью Украины. Условия были болезненными и вызывали возмущение, но вопрос суверенитета не ставился под сомнение.

Весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле предлагалась другая модель: отложить решение судьбы Крыма и Донбасса на много лет и вернуться к нему путем переговоров, а не войны.

Сегодня требования Кремля уже другие. Москва добивается не отложенного решения, а немедленного юридического признания российского суверенитета над украинскими территориями.

Не через 15 лет. Сейчас.

Не через процедуру. Через принуждение.

И нет никаких оснований полагать, что через год или два эти требования станут мягче.

В этом и заключается жестокая математика войны: каждый месяц боевых действий постепенно ухудшает стартовые позиции для будущих переговоров.

Поэтому именно саарский сценарий хорошо подходит Украине. Но история Саара доказывает: между войной и капитуляцией иногда существует третий путь. И его поддержит международное сообщество, побуждая Россию также принять его.

Иногда решения, которые сегодня кажутся неприемлемыми, через несколько лет выглядят мудрыми. Вопрос лишь в том, способны ли мы увидеть эту разницу вовремя.