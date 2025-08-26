'Это чушь': Трамп резко отреагировал на заявление Путина о Зеленском

Президент США Дональд Трамп назвал чушью заявления российского диктатора Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер отметил, что их заявления ничего не значат.

Видео дня

Об этом Дональд Трамп сказал во время заседания кабинета министров в Белом доме. Он назвал подобные заявления российского руководства позерством.

Трампа спросили, как он реагирует на заявления Путина и его окружения о невозможности подписать мирное соглашение с Украиной из-за якобы "нелегитимности" Зеленского.

"Неважно, что они говорят. Это все ерунда. Они все только играют на публику", – сказал президент США.

Что предшествовало

В интервью NBC News Лавров заявил, что Москва признает Владимира Зеленского "де-факто" главой Украины и российский диктатор Путин якобы готов встретиться с ним "когда будет готова программа встречи". В то же время он намекнул, что Путин не подпишет мирное соглашение из-за "нелегитимности" президента Украины.

По словам Лаврова, подписание юридических документов должно осуществляться только легитимным лицом, а согласно Конституции Украины, Зеленский сейчас якобы не соответствует этому требованию.

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что попытки Лаврова подорвать и оспорить легитимность Зеленского – это попытка оправдать отказ России от участия в мирном процессе.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдом слова главы российского МИД Сергея Лаврова о якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. Он отметил, что такие необоснованные заявления свидетельствуют лишь о том, что Кремль не хочет прекращать войну и отвергает все мирные усилия.

Как сообщал OBOZ.UA, у Путина нашли новую отговорку, почему не хотят встречи с Зеленским. Озвучил ее все тот же Лавров. В разговоре с кремлевским пропагандистом он заявил, что Запад настаивает на такой встрече, чтобы "сорвать прогресс", которого якобы "достигли" Трамп и Путин на Аляске.

Также Лавров сделал странное заявление в отношении президента Франции Эммануэля Макрона и внезапно отказался от предыдущих требований о "русском языке как втором государственном" в Украине. То, о чем годами кричали российские чиновники и пропагандисты, по словам главы МИД РФ, "придумал" Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!