У Путина нашли новую отговорку, почему не хотят встречи с Зеленским: кто "виноват"

В России нашли нового "виновника" того, что Кремль отказывается прекратить войну против Украины. Оказывается, это не Россия не желает идти даже на малейшие уступки и категорически отвергает возможность двосторонней встречи Путина с Зеленским, а "Запад ищет повод, чтобы не допустить переговоров".

Такое заявление в комментарии российским СМИ сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также упомянул о президенте Франции Эммануеле Макроне и открестился от требования России сделать русский язык вторым государственным в Украине.

Что сказал Лавров

Отвечая на вопрос кремлевского придворного пропагандиста Павла Зарубина о требовании Европы относительно проведения личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, Лавров уже привычно перевернул все с ног на голову. Это требование, по его словам, направлено на "недопущение переговоров".

"Они ищут повод для того, чтобы переговоры не допустить. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже артачится и какие-то условия выдвигает, требует немедленной встречи с Путиным – независимо ни от чего. Попытка нарушить тот процесс, который в общем-то был заложен президентами Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты. И мы надеемся, что эти попытки будут сорваны", – заявил Лавров.

Когда же Зарубин спросил у главы МИД РФ, как тот оценивает метафору Макрона, сравнившего путинскую Россию с "людоедом" и "хищником", автор фразы "дебилы, бл*", яркий представитель "российской школы дипломатии", представители которой называют лидеров других стран "жалкими людьми", "клоунами", "наркоманами", "хрюкающими подсвинками", отвесил странную реплику.

"Ну, не знаю, есть разные люди, у них разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему (Макрону. – Ред.) самому, наверное, неудобно по ночам бывает", – заявил глава российской "дипломатии".

А после этого Лавров внезапно открестился от прежних требований России сделать русский язык вторым государственным в Украине. По версии главы МИД РФ, это выдумал Зеленский. В то же время, Лавров намекнул, что Россия не позволит ни украинцам, ни "кому-либо еще" решать, на каком языке говорить в Украине и насколько вольготно будут чувствовать себя представители московской церкви.

"Он (Зеленский. – Ред.) сказал, что не будет государственным русский язык. Но, по большому счету, на этом никто особо не настаивает. Первый шаг, который не зависит ни от каких пожеланий Зеленского или кого бы то ни было еще, это отмена всех законов, которые, в грубейшее нарушение устава ООН, запретили русский язык и каноническую Украинскую православную церковь ("канонической" в России именуют исключительно УПЦ МП. – Ред.). Поэтому он пытается сместить фокус этой проблемы, но у него не получится", – заявил Лавров, в очередной раз допустив абсолютно лживое утверждение о "запрете русского языка", а также сделав вид, что не понимает, по какой причине в разгар полномасштабной агрессии РФ Украина пытается защититься от влияния врага на украинцев посредством религии.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Лавров сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины. "Гарантировать" то, что агрессор Россия не нападет в будущем, по его мнению, должна сама РФ, а также "нейтральные страны", в частности, союзниик Москвы Китай.

