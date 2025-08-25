"Нет ничего более абсурдного": Сибига ответил Лаврову на его заявления о якобы "нелегитимности" Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдом слова главы российского МИД Сергея Лаврова о якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что такие необоснованные заявления свидетельствуют лишь о том, что Кремль не хочет прекращать войну и отвергает все мирные усилия.

Видео дня

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал на своей странице в соцсети X. Он отметил, что именно легитимность российского диктатора Владимира Путина и самого Лаврова является слишком сомнительной.

Сибига отметил, что Лавров уже 21 год занимает свою должность, служа диктатору, который сам себя переизбирает президентом и правит Россией 25 лет. При этом глава МИД РФ считает, что имеет право судить других.

"Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год, служа тому, кто правит уже более 25 лет. Он не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности", – подчеркнул Сибига.

По словам главы украинской дипломатии, такие необоснованные заявления имеют лишь одну цель – оправдать нежелание Путина закончить войну.

"Такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что Россия отвергает мирные усилия", – добавил он.

Что предшествовало

В интервью NBC News Лавров заявил, что Москва признает Владимира Зеленского "де-факто" главой Украины и российский диктатор Путин якобы готов встретиться с ним "когда будет готова программа встречи". В то же время он намекнул, что Путин не подпишет мирное соглашение из-за "нелегитимности" президента Украины.

По словам Лаврова, подписание юридических документов должно осуществляться только легитимным лицом, а согласно Конституции Украины, Зеленский сейчас якобы не соответствует этому требованию.

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что попытки Лаврова подорвать и отрицать легитимность Зеленского – это попытка оправдать отказ России от участия в мирном процессе.

Как сообщал OBOZ.UA, у Путина нашли новую отговорку, почему не хотят встречи с Зеленским. Озвучил ее все тот же Лавров. В разговоре с кремлевским пропагандистом он заявил, что Запад настаивает на такой встрече, чтобы "сорвать прогресс", которого якобы "достигли" Трамп и Путин на Аляске.

Также Лавров сделал странное заявление в отношении президента Франции Эммануэля Макрона и внезапно отказался от предыдущих требований о "русском языке как втором государственном" в Украине. То, о чем годами кричали российские чиновники и пропагандисты, по словам главы МИД РФ, "придумал" Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!