Отвлекают внимание: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Кремля об условиях мира в Украине

Россия снова отвергла мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Обозначенные в начале полномасштабного вторжения государством-агрессором "цели", похоже, не претерпели даже минимальных изменений.

В то же время Москва затягивает время, пытается перебросить ответственность за это на Киев и продолжает настаивать на своих ультиматумах. Очередные заявления, которые это засвидетельствовали, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Что известно

Сигнализировать Вашингтону о том, что Москва не собирается прекращать войну и отвергает мирные инициативы Трампа, Кремль на этот раз поручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Ключевые тезисы относительно позиций РФ он озвучил в интервью NBC.

По словам Лаврова, во время встреч с американцами россияне "объясняли" свои военные цели. Об этом шла речь и на встрече Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Да и публично, подчеркнул Лавров, Россия повторяла то же, что и на закрытых переговорах.

Ничего нового в этих "целях" Москвы за годы войны не появилось. Лавров в очередной раз рассуждал о "коренных причинах" войны: мол, на Украину Россия напала из-за "расширения НАТО на восток" и "нарушения российских интересов безопасности".

Глава внешнеполитического российского ведомства также заявил, что Россия будет достигать своих военных целей, среди которых он назвал устранение угроз безопасности России, "исходящих с украинской территории", "защиту прав этнических русских и русскоязычного населения, которое считает себя частью русской культуры и русской истории", а также нейтралитет Украины.

Лавров "щедро" позволил Украине существовать, если она "отпустит" этнических русских и русскоязычных украинцев, которые "решили, что принадлежат к русской культуре". Ведь, мол, Россия имеет "обязанность" поддерживать и защищать тех, кто разделяет ценности "русского мира" и разговаривает на русском языке.

"Заявления Лаврова в интервью NBC подтверждают последовательные утверждения Кремля о том, что якобы "коренными причинами" войны является расширение НАТО на восток и дискриминация Украиной русскоязычных. "Коренные причины" Кремля заметно выходят за пределы Украины, и согласование с требованием России о том, что любое будущее мирное урегулирование "устранит" коренные причины, потребует также существенных переговоров с НАТО", – объяснили аналитики суть потока сознания, озвученного Лавровым и причины, по которым он все это говорит.

Лавров также "записал" Украину в составляющие кремлевской аморфной идеологической и географической концепции "русского мира". Эта концепция имеет целью обосновать претензии России на влияние на все государства, возникшие на территории, где когда-то существовали Киевская Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз.

"Постоянные настаивания Лаврова на том, что любое прекращение войны должно быть направлено на устранение "коренных причин" войны по версии России, в частности неоднократные заявления после саммита на Аляске 15 августа, продолжают свидетельствовать о том, что военные цели России не изменились", – пришли к выводу аналитики.

В то же время, чтобы отвлечь внимание от нежелания Кремля идти на любой компромисс или участвовать в переговорах на уровне лидеров, в Москве активно пытаются перебросить ответственность на Зеленского в препятствовании установлению прочного мира.

По словам Лаврова, Зеленский "не собирается обсуждать никакие территории" – хотя президент Украины публично и четко заявлял, что любые "территориальные вопросы" могут быть подняты исключительно на его встрече с Путиным.

Также Лавров обвинил Зеленского в том, что тот "идет против воли Трампа" в вопросе членства в НАТО, а также "отказывается отменять законы", касающиеся вымышленных Россией "коренных причин" войны.

Из слов главы внешнеполитического ведомства РФ следовало, что Путин не собирается встречаться с Зеленским, если Украина не согласится на фактическую капитуляцию в военной, политической и культурной плоскости, как того требует Москва.

То, что Россия отказывается участвовать в мирном процессе и заключать мирное соглашение, Лавров также попытался оправдать, перебросив ответственность на Украину и ее якобы "нелегитимного" президента.

Когда у Лаврова спросили, признает ли он и Путин Зеленского законным лидером Украины, тот ответил, что Москва "признает его фактическим главой" Украины и что российский диктатор "готов встретиться с ним в этом качестве". Однако, добавил Лавров, подписывать что-то с Зеленским Путин не собирается, потому что, мол, "когда дело доходит до подписания юридических документов... [России] нужно очень четкое понимание всеми того, что лицо, которое подписывает, является легитимным". А Лавров и вся руководящая верхушка государства-агрессора решили, что "Зеленский на данный момент таковым не является".

"Лавров продолжает многомесячные усилия Кремля, направленные на использование юридически закрепленной неспособности Украины проводить выборы во время войны и намеренно искажать Конституцию и законодательство Украины. Конституция Украины запрещает правительству проводить выборы во время действия военного положения, а правительство Украины юридически не может отменить военное положение, пока Россия продолжает атаковать Украину. Лавров, вероятно, пытается внедрить эти оправдания для неучастия в мирном процессе в американское информационное пространство, пытаясь склонить политику США и общественное мнение в пользу России", – объяснили в ISW.

Впрочем, искажал Лавров в упомянутом интервью и содержание международных соглашений. В частности, он заявил, что подписанный Украиной, Россией, США и Великобританией в 1994 году "Будапештский меморандум" "гарантировал безопасность Украины так же, как и любого другого неядерного государства", ведь предусматривал, что подписанты не будут использовать против Украины, которая отдала свой ядерный потенциал, ядерное оружие.

Лавров также утверждал, что Украина, а не Россия, нарушила соглашение 1994 года, ведь "не уважала права человека" после 2014 года.

"В Будапештском меморандуме указано, что Россия, Великобритания и Соединенные Штаты обязуются не использовать ядерное оружие против неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия, таких как Украина. Однако заявления Лаврова игнорируют тот факт, что в меморандуме также указано, что Россия, Великобритания и Соединенные Штаты обязуются "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины", – указали на манипуляцию главы МИД РФ аналитики.

Продолжает Москва также категорически отвергать участие западных государств в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Ведь, мол, это Запад "подготовил переворот" в Украине в 2014 году (так Кремль называет Революцию Достоинства), а также поддерживает "нацистское правительство" (демократически избранную власть). Поэтому западные страны не могут нести ответственность за послевоенную безопасность Украины, заявил Лавров.

Снова вытащил Лавров ультиматумы, которые РФ выдвигала Украине в Стамбуле в 2022 году. Он заявил, что никогда не заявлял, что Россия должна иметь право вето относительно гарантий безопасности для Украины, но что должен быть консенсус относительно таких гарантий и они должны учитывать интересы России.

Однако именно таким образом Россия и пыталась получить право вето на помощь союзников Украине. Ведь в проекте договора 2022 года отмечалось, что Россия будет одним из государств, которые будут гарантировать безопасность Украины, но что все государства-гаранты должны достичь консенсуса, прежде чем помогать Украине в случае вооруженного нападения на нее. Это, подчеркивают аналитики, и было то самое право вето для России относительно возможностей других государств-гарантов помочь Украине в случае возобновления российской агрессии.

Именно поэтому Лавров и другие российские чиновники постоянно говорят, что проект Стамбульского договора 2022 года должен быть основой будущего мирного урегулирования. Ведь, по сути, в нем была прописана полная капитуляция Украины и выполнение ею всех ультиматумов Кремля.

"ISW продолжает оценивать, что предоставление России права вето в отношении западных гарантий безопасности позволит Кремлю ослабить способность Украины противостоять очередному российскому вторжению, препятствуя Украине заключать обязательные соглашения о безопасности, такие как те, что сейчас обсуждаются, увеличивать и модернизировать свои вооруженные силы, а также получать поддержку от партнеров Украины. Лавров, вероятно, пытается скрыть нарушение Россией Будапештского меморандума в 2014 и 2022 годах в интервью для американской аудитории, чтобы продвигать будущее соглашение о гарантиях безопасности, в котором Россия будет указана как государство-гарант", – резюмировали в Институте изучения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, у Путина нашли новую отговорку, почему не хотят встречи с Зеленским. Озвучил ее все тот же Лавров. В разговоре с кремлевским пропагандистом он заявил, что Запад настаивает на такой встрече, чтобы "сорвать прогресс", которого якобы "достигли" Трамп и Путин на Аляске.

Также Лавров сделал странное заявление в отношении президента Франции Эммануэля Макрона и внезапно отказался от предыдущих требований о "русском языке как втором государственном" в Украине. То, о чем годами кричали российские чиновники и пропагандисты, по словам главы МИД РФ, "придумал" Зеленский.

