"Эта встреча была организована заранее": Зеленский озвучил планы на пятницу. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что в пятницу, 16 мая, вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отправится в Албанию. Там состоится запланированный заранее саммит Европейского политического сообщества.

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Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Анкаре, Турция. По его словам, на этой встрече будет более 40 мировых лидеров.

"Завтра утром мы с президентом Эрдоганом объединимся и присоединимся к саммиту Европейского политического сообщества в Албании в городе Тирана. (...) Там будет более сорока лидеров", — отметил Зеленский.

Между тем украинская делегация останется в Турции для проведения встреч в различных форматах, потому что Украина заинтересована и уже договорилась с Эрдоганом и американской стороной.

"Мы обязательно проведем встречу с американскими, с турецкими, с украинскими группами. Такая встреча будет. Мы обязательно проведем встречу в формате с российской стороной. Надеюсь, что эта встреча все же произойдет, и это была не только показуха, а все же появится время встречи, ну и адженда. В принципе мандат наша группа знает. Я думаю, что он абсолютно понятен", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, сейчас Украина ожидает от американской и турецкой сторон каких-то соответствующих сигналов и конкретики, во сколько встречаются группы сегодня, или во сколько встречаются группы завтра.

"Наша группа, которую я отправляю в Стамбул, завтра будет там. То есть никто ломать хрупкую возможность со стороны Украины не будет. Мы будем конструктивными, мы будем присутствовать в различных форматах, которые будут договорено", — пояснил он.

Зеленский пояснил, что сам не будет участвовать в переговорах в Турции, поскольку российский диктатор Владимир Путин не прибыл, поэтому ему, как и руководителям Генштаба и СБУ, "нечего делать".

"Но начальнику Генштаба пока, главе Службы безопасности и еще нескольким людям, которые в нашей делегации, которые вместе со мной приехали, и соответственно мне также нечего делать, потому что Путин не прилетел пока или совсем. Никто это не знает", — сказал президент.

Украинский лидер добавил, если Россия не будет двигаться к окончанию войны, то Украина будет обращаться к США, ЕС и странам глобального Юга о введении жестких санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отправил часть украинской делегации в Стамбул для переговоров с российской стороной. Возглавляет команду министр обороны Рустем Умеров.

В Турции 15 мая были запланированы двусторонние российско-украинские переговоры, на которых стороны должны были бы обсудить пути возможного завершения конфликта. По предварительным данным, речь пойдет прежде всего о прекращении огня и возможности обмена пленными в формате "всех на всех".

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