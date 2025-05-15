"Россия очень несерьезно относится к мирным переговорам": Зеленский отправил в Стамбул украинскую делегацию во главе с Умеровым. Видео

Президент Владимир Зеленский отправил часть украинской делегации в Стамбул для переговоров с российской стороной. Возглавляет украинскую команду министр обороны Рустем Умеров.

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Главная цель встречи – добиться прекращения огня. Об этом президент заявил во время пресс-конференции в Анкаре в четверг, 15 мая.

"РФ несерьезно относится к реальным переговорам, но из уважения к Трампу и Эрдогану, а также в стремлении сделать первые шаги для прекращения войны я решил отправить делегацию в Стамбул", – сказал Зеленский.

Возглавляет украинскую делегацию министр обороны Рустем Умеров. Главная тема этой встречи, подчеркнул президент, – прекращение огня.

Зеленский отметил, что Россия пока очень несерьезно относится к мирным переговорам и не хочет завершать войну, однако Украина надеется на позитивные сигналы.

"Россия продолжает несерьезно относиться к этим встречам, не хочет заканчивать войну, но будем надеяться, что они продемонстрируют хоть что-то", – сказал президент Украины.

Также украинские представители встретятся с американской стороной. Сам Зеленский объяснил, почему его на этих встречах не будет.

"Путин не прилетел, поэтому мне, главе СБУ и начальнику Генштаба в Стамбуле делать нечего", – подчеркнул президент.

Напомним, в Турции 15 мая запланированы двусторонние российско-украинские переговоры, на которых стороны намерены обсудить пути возможного завершения конфликта. По предварительным данным, речь пойдет прежде всего о прекращении огня и возможности обмена пленными в формате "всех на всех".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Турцию на потенциальные переговоры Украины и России 15 мая отправятся госсекретарь США Марко Рубио и другие представители Белого дома. Американский президент Дональд Трамп ожидает, что это "может дать достаточно хорошие" результаты.

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