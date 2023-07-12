Эстонские парламентарии считают, что НАТО может послать России ложный сигнал по Украине

В Эстонии сделали неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО. Там раскритиковали позицию Альянса, которая была высказана во время саммита в Вильнюсе 11 июля.

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В частности, Глава Комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон подверг критике позицию НАТО относительно членства Украины в Альянсе, Об этом он написал в Twitter.

"Послание НАТО по Украине, к сожалению, является неоднозначным и может послать России ложный сигнал", – заявил он.

Михкельсон, вероятно, имел в виду, что Украина сможет вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству. Однако страны НАТО пообещали пригласить ее в Североатлантический союз после завершения войны и выполнения ряда условий.

Президент Украины Владимир Зеленский также высказался критически по поводу того, что в итоговом коммюнике не указаны никакие временные рамки приглашения Украины в НАТО.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Украина станет членом Альянса без ПДЧ. Это изменит путь членства Украины с двухэтапного процесса на одноэтапный.

В то же время Столтенберг сказал, что должна сделать Украину для членства в Альянсе. По его словам, есть два основных критерия, не связанных между собой.

К слову, парламент Эстонии признал Россию государством-террористом. Во время голосования 18 октября депутаты Рийгикога поддержали заявление, в котором осудили аннексию территории Украины Российской Федерацией и объявили российский режим террористическим.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня 11 июля. Чиновник подчеркнул, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Президент Владимир Зеленский ответил на дискуссии о вступлении Украины в НАТО. По его словам, неготовность пригласить нашу страну в Альянс или сделать ее участником означает, что остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией.

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