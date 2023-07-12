'Альянсу не следует медлить со вступлением Украины': Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Вильнюсского саммита НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам его первого дня 11 июля. Чиновник подчеркнул, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

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Он считает, что на данный момент НАТО попросту продемонстрировало отсутствие политической воли в вопросе заявки нашей страны на членство. Об этом Кулеба заявил в интервью телеканалу Bloomberg.

"НАТО не должно держать всю ситуацию и Украину в подвешенном состоянии, когда дело доходит до членства. Альянсу не следует медлить с вступлением Украины", – сказал министр.

Он акцентировал на том, что уже созданы все условия для того, чтобы Киев получил приглашение на саммит в Вильнюсе. Кулеба уверен, что Украина продолжит работу с членами НАТО в установленные сроки.

"Чем короче он будет, тем лучше будет для всех", – подчеркнул глава МИД Украины.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Украина станет членом Альянса без ПДЧ. Это изменит путь членства Украины с двухэтапного процесса на одноэтапный.

В то же время Столтенберг сказал, что должна сделать Украина для членства в Альянсе. По его словам, есть два основных критерия, не связанных между собой.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ответил на дискуссии о вступлении Украины в НАТО. По его словам, неготовность пригласить нашу страну в Альянс или сделать ее участником означает, что остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией.

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