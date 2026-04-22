'Есть четкие маркеры, и мы их выполняем': Сибига сделал резкое заявление о поэтапном членстве Украины в ЕС

В Украине не поддерживают поэтапное членство в Европейском Союзе. Официальный Киев быстро выполняет все необходимые требования Брюсселя в плане трансформации законодательства и других норм.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами. Его заявление приводят украинские медиа.

"Есть позиция президента (Владимира Зеленского – Ред.), что никаких "эрзац-членств" – ни одного из них мы не примем. Это позиция четкая. Есть несколько центров продуцирования мыслей и поиска возможных шагов, но не только с точки зрения Украины", – заявил Сибига.

Он добавил, что на заседании Совета ЕС в среду, 22 апреля, где он принимал участие, отметили прогресс Украины по принятию массива законодательства.

"Вопрос, готовы мы или не готовы – это риторически. Я считаю, что есть критерии, есть четкие маркеры, и мы их выполняем. Мы идем очень быстро. Поверьте, я считаю, что это не сопротивление, всегда есть разные оценки, но это не сопротивление, а, возможно, избежание ситуации, когда мы бездумно порой на предыдущих этапах принимали некоторые условия чего-то", – добавил Сибига.

Глава украинского дипведомства также подчеркнул, могут иметь место и корректировки позиций, поскольку Украина должна защищать свой бизнес, однако евростандарты должны прийти в Украину.

"Надо смотреть на самые большие преимущества для страны, которые будут иметь мультипликационный эффект, не бояться этого слова, каких-то исключений, не бояться слова "временные периоды". Я имею в виду то, что должны мы отстоять как государство, для нашей экономики, для людей, но не сопротивляться", – подытожил глава МИД.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка незадолго до этого заявлял, что Украина готова пойти на уступки в вопросе европейских субсидий для ускоренного вступления. Речь идет о возможности временного отказа от части финансовой поддержки, считая, что такой подход может уменьшить беспокойство среди стран Евросоюза и ускорить интеграцию.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать членом ЕС и уже вносит вклад в укрепление, прежде всего, безопасности. В то же время четыре страны: Украина, Норвегия, Великобритания и Турция, могли бы сделать ЕС значительно сильнее.

Как сообщал OBOZ.UA, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Евросоюз до 2027 года "пока невозможно". Однако в отличие от информаторов Politico этот чиновник сослалась на более убедительные факторы. Это установление мира и проведение реформ.

