Украина, Норвегия, Британия и Турция – это четыре страны, которых не хватает Европейскому Союзу, – Зеленский

Украина стремится стать членом Европейского Союза и уже вносит вклад в укрепление, прежде всего, безопасности. В то же время четыре страны: Украина, Норвегия, Великобритания и Турция, могли бы сделать ЕС значительно сильнее.

Видео дня

Об этом в интервью телемарафону "Единые новости" заявил президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, Украина уже усиливает ЕС, в частности в сфере безопасности, которая сейчас является приоритетной для всех.

"Союз, который может быть намного сильнее, я считаю, это союз таких стран: Норвегия, Украина, Великобритания, Турция. Это четыре страны, которых не хватает Европейскому Союзу. Потому что Турция и Украина – это армия, сильнее российской, начиная с контроля Черного моря, заканчивая контролем воздушного пространства", – пояснил глава государства.

В то же время Зеленский признал, что в этом процессе есть трудности, в частности в отношении Турции. Глава государства напомнил, что Великобритания вышла из ЕС, а Норвегия имеет определенную специфику экономических связей с Союзом. Но несмотря на это, по убеждению президента, эти четыре страны способны сделать ЕС сильнейшим объединением в мире с самым высоким уровнем безопасности.

Президент подчеркнул, что Украина не ищет альтернативы Европейскому Союзу, однако считает, что упомянутые им государства могут существенно его усилить.

"Считаю, что эти четыре страны сделают ЕС сильнейшим союзом в мире с лучшей безопасностью в мире. Мы не ищем альтернативу. Я просто считаю, что эти четыре страны очень сильны и могут усилить ЕС. Но и эти четыре страны по отдельности – это точно очень сильный союз", – отметил президент.

Напомним, в повестку дня саммита Евросоюза, который состоится в Никосии (Кипр) позже в этом месяце, должны были включить инициированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос привлечения в союз государств новых членов, в частности, вопрос вступления в ЕС Украины. Но из-за "неоднозначности со стороны лидеров" вопрос в повестку дня еще не включен. В частности, Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС.

Также OBOZ.UA сообщал о том, что вступление Украины в Евросоюз до 2027 года "пока невозможно", заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Однако в отличие от информаторов Politico эта чиновница сослалась на более убедительные факторы. Это установление мира и проведение реформ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!