"Такой подход возможен": Качка сказал, от чего готова отказаться Украина ради ускоренного вступления в ЕС

Украина готова пойти на уступки в вопросе европейских субсидий, чтобы ускорить вступление в Европейский Союз. Речь идет о возможности временного отказа от части финансовой поддержки.

В правительстве считают, что такой подход может уменьшить беспокойство среди стран Евросоюза и ускорить интеграцию. Об этом в интервью Bloomberg рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

По его словам, Украина готова на несколько лет отложить получение субсидий в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС (CAP). Такой шаг может снизить напряжение вокруг этой чувствительной для Евросоюза программы.

Он отметил, что Киев уже имел споры с отдельными странами ЕС, в частности с Польшей, по вопросу экспорта агропродукции. В случае вступления Украина также будет претендовать на значительные выплаты в рамках CAP, что может осложнить бюджетные переговоры.

По словам вице-премьера, Украина могла бы присоединиться к этой программе уже в следующем бюджетном цикле ЕС. Вместе с тем государство стремится быстро выполнить все необходимые требования и подписать соглашение о вступлении уже в следующем году, в зависимости от хода переговоров.

Утка добавил, что после подписания договора странам-членам понадобится еще несколько лет для его ратификации.

Отдельно он подчеркнул, что важно как можно быстрее выделить первый транш кредита ЕС. Речь идет о 90 млрд евро, который ранее блокировала Венгрия. По его словам, часть этих средств планируют направить на военные нужды.

"Это буквально вопрос жизни и смерти, поэтому нам нужны эти деньги как можно скорее", – объяснил вице-премьер.

Также Качка сообщил, что в ближайшее время Украина объявит о возобновлении работы нефтепровода "Дружба", который в январе повредила Россия.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать членом ЕС и уже делает вклад в укрепление, прежде всего, безопасности. В то же время четыре страны: Украина, Норвегия, Великобритания и Турция, могли бы сделать ЕС значительно сильнее.

Как сообщал OBOZ.UA, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Евросоюз до 2027 года "пока невозможно". Однако в отличие от информаторов Politico этот чиновник сослалась на более убедительные факторы. Это установление мира и проведение реформ.

