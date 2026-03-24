'Сначала нужен мир': еврокомиссар назвала два условия для вступления Украины в ЕС

Вступление Украины в Европейский Союз до 2027 года пока является "невозможным". Для членства нашей страны необходимы две ключевые предпосылки – установление мира и проведение реформ.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью изданию Politico. Она назвала два условия для вступления Украины в ЕС.

По словам еврокомиссара, Украина является важным партнером для ЕС в сфере инноваций, обороны и других стратегических сферах, которые могут усилить глобальную конкурентоспособность Евросоюза.

В то же время Кос подчеркнула, что надежды Киева на членство Европейского Союза до начала 2027 года не оправдаются. По ее словам, всем очевидно, что такой сценарий пока невозможен.

Два ключевых условия для вступления Украины в ЕС

Еврокомиссар подчеркнула, что первым и самым важным условием должно стать достижение мира. Только после этого Украина сможет полноценно сосредоточиться на проведении необходимых реформ, которые являются обязательным требованием для вступления в ЕС.

Также Марта Кос отметила, что важную роль играет экономический компонент. По ее словам, международные инвесторы будут готовы активно вкладывать средства в украинскую экономику только тогда, когда будут иметь уверенность в безопасности своих инвестиций и возможности работать в стабильных условиях.

"Сначала вам нужен мир – это важно, потом вы должны провести реформы... инвесторы придут, также, знаете, в Украину, только если они сначала смогут заработать деньги и если их инвестиции будут безопасными", – сказала Марта Кос.

При этом еврокомиссар подчеркнула, что Украина уже играет важную роль как стратегический партнер ЕС – в частности в сферах технологий, оборонного сотрудничества и развития инноваций. Именно эти направления, по ее мнению, могут усилить позиции Евросоюза в глобальной конкурентоспособности.

Как сообщал OBOZ.UA, Европарламент проголосовал за включение Украины в оборонный рынок ЕС. Решение было принято большинством голосов во время пленарного заседания 12 марта. Украина будет рассматриваться как неотъемлемая часть созданного оборонного рынка Евросоюза, учитывая ее опыт в сфере безопасности и обороны.

