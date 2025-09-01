'Есть четкая дорожная карта': в ЕС сделали новое заявление о гарантиях безопасности для Украины

В Еврокомиссии заявили, что план гарантий безопасности для Украины сейчас формируется, уже существует "четкая дорожная карта". Он станет главной темой на встрече "коалиции желающих", которая состоится в четверг, 4 сентября, в Париже.

Видео дня

В частности, пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста в понедельник, 1 сентября, сообщила, что представители Еврокомиссии "участвуют в технических переговорах" по гарантиям безопасности. По ее словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает контакты с другими лидерами по этому вопросу, передает The Guardian.

"Это видение президента, сформированное на основе информации, которую она получает во время обсуждений с лидерами, а также в межтехнических консультаций, существует план, который набирает форму", – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, "есть четкая дорожная карта" для формирования этих гарантий безопасности.

Подеста напомнила, что на прошлой неделе на встрече "коалиции желающих" и начальников штабов обороны был наработан "достаточно конкретный план этого сотрудничества".

Гарантиям безопасности посвятят встречу "коалиции желающих"

Елисейский дворец в понедельник подтвердил, что "коалиция желающих" в четверг соберется в Париже, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении войны в Украине.

Встреча, сопредседателями которой выступят президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пройдет в смешанном формате.

Она будет посвящена гарантиям безопасности для Украины и "единому ответу" на отказ России прекратить войну, сообщили в Елисейском дворце.

Ожидается, что во встрече также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

По информации газеты Financial Times, эту встречу инициировал президент Франции.

По словам Макрона, которого цитирует AFP, лидеры "обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, проделанную в последние недели, и проанализируют последствия позиции России, "упорно отказывающейся от мира".

По словам источника агентства, на встрече обсудят в том числе "продвижение дипломатии, поскольку россияне снова уклоняются" от усилий по прекращению войны.

Источник добавил, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, не примет участия во встрече.

Отдельно министры стран "коалиции" в среду обсудят военную поддержку Украины, сообщил пресс-секретарь министра вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Ранее Урсула фон дер Ляйен в интервью FT заявила, что европейские лидеры работают над "достаточно точными планами" относительно потенциального развертывания военных сил в Украине в рамках гарантий безопасности.

По ее словам, на прошлой неделе главы оборонных ведомств из стран "коалиции желающих" встретились и "разработали достаточно точные планы", включая обсуждение "необходимых пунктов для активного наращивания войск".

Как сообщал OBOZ.UA, 31 августа Урсула фон дер Ляйен во время визита в Польшу призвала не доверять главе РФ Владимиру Путину. Она указала, что лидер Кремля не изменился, ведь за последние 25 лет он начал четыре войны.

Напомним также, чартерный самолет Урсулы фон дер Ляйен в воскресенье вынужден был совершить экстренную посадку в Болгарии из-за массовых помех сигнала GPS. По данным болгарских властей, вероятной причиной инцидента стало вмешательство российских средств РЭБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!