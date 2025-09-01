Самолет фон дер Ляйен совершил экстренную посадку в Болгарии из-за помех GPS-сигнала: в Еврокомиссии не исключают вмешательства РФ

Чартерный самолет президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в воскресенье вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Пловдив (Болгария) из-за массовых помех сигнала GPS. По данным болгарских властей, вероятной причиной инцидента стало вмешательство российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Видео дня

Об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста. Она подтвердила, что во время посадки самолет не мог использовать навигационные системы и экипаж был вынужден ориентироваться по бумажным картам.

Что известно

"Мы действительно можем подтвердить, что имели место помехи сигнала GPS, но самолет благополучно приземлился в Болгарии. Мы получили информацию от болгарских властей о том, что они подозревают, что это произошло из-за откровенного вмешательства России", – заявила пресс-секретарь.

По ее словам, подобные случаи стали "почти ежедневной практикой" на восточном фланге ЕС. Речь идет не только об авиации, но и о морских перевозках и других секторах экономики, которые все чаще страдают от глушения и подделки спутниковых сигналов.

"Мы, конечно, осознаем и привыкли к угрозам и запугиваниям, которые являются регулярными. Имеем регулярный компонент враждебного поведения России. Конечно, это только еще больше усилит нашу непоколебимую приверженность наращиванию обороноспособности и поддержке Украины. Этот инцидент фактически подчеркивает срочность миссии, которую президент выполняет в государствах-членах ЕС на передовой. В этот день она воочию увидела ежедневные вызовы, угрозы от России и ее приспешников", - сообщила пресс-секретарь.

Подеста подчеркнула, что такие инциденты только усиливают необходимость инвестиций в оборону и поддержку Украины.

Другая представительница Еврокомиссии, Анна Кайса, напомнила, что в июне 13 государств-членов ЕС направили в Брюссель совместное письмо с призывом усилить меры противодействия джемингу и спуфингу. Евросоюз уже работает над специальным планом для авиации и ведет консультации с Международной организацией гражданской авиации относительно глобальных решений проблемы.

Как сообщал OBOZ.UA, Болгария сыграла ключевую роль в поддержке Украины в начале полномасштабного вторжения России. По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, именно эта страна предоставила треть всего оружия, которым Украина смогла вооружиться в первые месяцы войны.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу не доверять президенту РФ Владимиру Путину. В связи с этим усиливать коллективную оборону перед угрозой со стороны России.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что агрессия России против Украины и гибридные атаки Кремля представляют прямую угрозу безопасности всего Европейского Союза. По ее словам, диктатор Владимир Путин является "хищником", приспешники которого атакуют европейские общества, и Европа будет безопасной только тогда, когда безопасной будет ее восточная граница.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!