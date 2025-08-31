FT: Трамп проведет встречу с Зеленским и европейскими лидерами 4 сентября
Президент США Дональд Трамп якобы встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 сентября в Париже. Также на встрече будут присутствовать европейские лидеры.
Об этом заявило издание Financial Times со ссылкой на трех дипломатов. Официальных подтверждений по состоянию на 31 августа не было.
В СМИ раскрыли первые подробности
Журналисты утверждают, что политики соберутся в столице Франции по приглашению президента Эммануэля Макрона, чтобы продолжить переговоры на высоком уровне.
Предварительно, участниками нового саммита будут те же лидеры, которые собирались в Вашингтоне 18 августа, то есть Зеленский, Трамп, Макрон, а также канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте.
Переговоры, вероятно, будут касаться российско-украинской войны, плана ее завершения, а также предоставления Киеву гарантий безопасности.
Подчеркнем: официальных анонсов встречи, списков участников и других деталей по состоянию на 31 августа обнародовано не было.
Дополняется...