Фон дер Ляйен: Путин не изменился, за последние 25 лет он начал четыре войны

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу не доверять президенту РФ Владимиру Путину. В связи с этим усиливать коллективную оборону перед угрозой со стороны России.

Об этом фон дер Ляйен сказала во время пресс-конференции в Польше. Она напомнила, что Путин не изменился, за последние 25 лет он начал четыре войны.

"Путин не изменился. За последние 25 лет он начал четыре войны. Его можно сдерживать только с помощью мощного сдерживания. Мы должны быть точными и быстрыми, усиливая нашу оборонительную позицию", - сказала она на пресс-конференции в Польше в воскресенье.

Фон дер Ляйен сообщила о предложении значительного увеличения оборонных инвестиций и мобильности войск в рамках долгосрочного бюджета ЕС. План предусматривает десятикратный рост военной мобильности и пятикратное увеличение оборонных расходов. В частности, на 2030 год запланированы 800 миллиардов евро инвестиций в оборону и 150 миллиардов евро на совместные закупки в рамках программы SAFE. Эти средства должны укрепить как промышленную базу ЕС, так и оборонный потенциал Украины.

"Чтобы мы могли сделать наш дом, Европейский Союз, сильнее и безопаснее", – подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула солидарность ЕС с Польшей, которая находится на передовой.

"Вы сталкиваетесь с преднамеренными и циничными гибридными атаками. Европа стоит с вами бок о бок", — отметила фон дер Ляйен.

Она также добавила, что в следующем семилетнем бюджете ЕС планируется утроить инвестиции в защиту, управление миграцией и контроль границ, чтобы обеспечить безопасность Европы и ее соседей.

Что предшествовало

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что агрессия России против Украины и гибридные атаки Кремля представляют прямую угрозу безопасности всего Европейского Союза. По ее словам, диктатор Владимир Путин является "хищником", приспешники которого атакуют европейские общества, и Европа будет безопасной только тогда, когда безопасной будет ее восточная граница.

Как писал OBOZ.UA, накануне в The New York Times сообщили, что РФ с помощью разведывательных дронов следит за маршрутами военных грузов США в Германии. Страна-агрессор собирает разведывательные данные для помощи своей армии в Украине и усиления диверсионной деятельности в Европе.

Президент Владимир Зеленский 29 августа провел разговор с президентом Евросовета Антониу Коштой и заявил, что членство Украины в ЕС будет частью гарантий безопасности. Политики также обсудили дополнительное финансирование производства украинских дронов и реализацию программ SAFE и PURL.

