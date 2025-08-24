РФ глушит GPS и связь в странах НАТО, которые имеют с ней границу – ISW

Страна-агрессор Россия, вероятно, усиливает гибридную кампанию против соседних государств НАТО, применяя средства РЭБ для глушения сигналов GPS. В странах Балтии, Польше, Финляндии и Швеции зафиксирован резкий рост помех, что создает угрозу безопасности авиации и связи и вызывает серьезное беспокойство на международном уровне.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 23 августа. "Кремль, вероятно, усиливает свою гибридную кампанию, включающую глушение GPS и средств связи, против государств НАТО, граничащих с Россией", – пишут аналитики.

Угроза полетам

23 августа агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы, расположенные вдоль западной границы РФ и Балтийского моря, включая страны Балтии, Финляндию, Польшу и Швецию, выразили обеспокоенность международным транспортным организациям в связи с резким ростом глушения и искажения сигналов GPS в последние месяцы, указали в ISW указали.

Также речь идет об увеличении количества российских средств РЭБ в приграничных районах.

В распоряжении журналистов оказалось письмо, которое Литва, Латвия, Эстония и Финляндия направили в Международный союз электросвязи 23 июня, об ухудшении радионавигационных помех из-за усиления российского глушения.

Эстонский регулятор заявил, что 85% рейсов в стране испытывают перебои с сигналом, и наблюдается быстрый рост случаев "подмены" неверных координат.

А Литва обвинила Россию в организации всплеска глушения GPS в конце июля 2025 года, что привело к 22-кратному увеличению числа случаев глушения GPS в стране примерно с июля 2024 года.

Страны Балтии, Финляндия, Швеция и Польша также выразили обеспокоенность по поводу российских систем РЭБ в письме в Международную организацию гражданской авиации в начале июля 2025 года, а организация выразила "серьезную обеспокоенность" безопасностью полетов из-за глушения систем РЭБ.

Представитель Литвы по связям с общественностью сообщил Bloomberg, что помехи от российской РЭБ распространяются дальше в эти государства и что помехи также затрагивают морские, судоходные и наземные вышки связи.

Россия строит антенную решетку

Расследовательское издание Tochnyi.info сообщило 15 августа, что спутниковые снимки указывают на то, что Россия строит кольцевую антенную решетку (CDAA) – антенную решетку военного уровня, предназначенную для радиоразведки или связи, к югу от Черняховска Калининградской области и в 25 км от границы с Польшей.

По оценке издания, CDAA в этом месте может позволить России отслеживать коммуникации НАТО в Восточной Европе и Балтийском море, связываться с подводными лодками, работающими в Балтийском море или северной части Атлантического океана, и поддерживать пассивный сбор разведывательной информации.

ISW ранее наблюдала сообщения о том, что вмешательство Москвы в систему РЭБ существенно повлияло на полеты в странах Балтии, Польше и Финляндии, особенно в начале 2024 года.

В том числе когда Россия, вероятно, заглушила спутниковый сигнал самолета Королевских военно-воздушных сил (RAF), перевозившего тогдашнего министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, его сотрудников и избранных журналистов обратно в Соединенное Королевство из Польши в марте 2024 года.

Тогда СМИ, ссылаясь на источники в минобороны сообщили, что это не несло опасности для Шэппса, который возвращался из Польши в Великобританию, однако собеседники в ведомстве назвали произошедшее "дико безответственным" актом РЭБ.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль проводит гибридную кампанию, непосредственно направленную на государства НАТО, включая использование глушения GPS и саботаж военной логистики на территории членов НАТО, и, вероятно, в настоящее время использует инновации в области РЭБ, разработанные в войне в Украине, против государств НАТО", – говорится в отчете аналитиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июля министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что РФ усилила свои системы РЭБ вблизи границы с Эстонией. В частности, армия агрессора разместила дополнительное оборудование для глушения сигналов в районе Кингисеппа.

