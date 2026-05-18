Меркель отказалась быть посредником от Европы в переговорах с Путиным: какую причину озвучила

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель фактически отказалась от роли возможного посредника от Европы в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным об окончании войны в Украине. Она заявила, что для ведения таких переговоров необходимо иметь действующие политические полномочия.

Видео дня

Об этом Меркель сказала во время выступления на форуме WDR Europaforum в Берлине. Ее цитирует издание Hasepost.

Меркель напомнила о переговорах в Минске

Во время выступления бывшая канцлер вспомнила Минские переговоры 2014 года после оккупации Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе.

По ее словам, тогда она и бывший президент Франции Франсуа Олланд могли вести переговоры с Путиным только потому, что занимали высшие государственные должности.

"Тогда Крым уже был аннексирован, начались военные действия России на Донбассе, а потом мы провели эти Минские переговоры – президент Олланд и я", — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что переговоры с главой Кремля могли состояться тогда только "потому, что мы имели политическую власть, потому что были главами правительств".

Меркель скептически отнеслась к роли посредника

Меркель также прокомментировала дискуссии о возможном посредничестве в переговорах с Россией с ее стороны или бывшего канцлера Герхарда Шредера. Она заявила, что сомневается в целесообразности такого подхода.

По словам экс-канцлера, трудно представить ситуацию, когда бывший политик без официальных полномочий может вести переговоры с действующим главой государства.

"Я лично не подумала бы просить посредника поехать вместо меня в Минск и говорить там с Путиным", – заявила Меркель.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели в Европе активизировались дискуссии относительно возможного назначения специального представителя для переговоров между Украиной и Россией. Среди потенциальных кандидатов называли Ангелу Меркель, Каю Каллас, президента Финляндия Александр Стубб и бывшего премьера Италия Марио Драги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!