'Переломный момент для Европы': в Politico назвали вероятных кандидатов на роль переговорщика с РФ

В Европе активизировались дискуссии о назначении специального переговорщика для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией. На фоне того, что команда президента США Дональд Трамп все больше сосредотачивается на кризисе вокруг Ирана, в ЕС начинают осознавать, что именно Европе, вероятно, придется брать на себя ведущую роль в дипломатическом процессе по войне в Украине.

Об этом пишет Politico. Издание называет ситуацию "переломным моментом для Европы" и анализирует возможных кандидатов на роль единого переговорщика от европейских стран.

В Европе ищут одного переговорщика вместо "комитета"

Как отмечает Politico, и Киев, и Москва соглашаются с тем, что Европу в переговорах должен представлять один человек, а не группа чиновников.

При этом кандидатуру бывшего канцлера Германия Герхард Шредер, которую ранее упоминал российский диктатор Путин, в Европе и Украине фактически сразу отвергли.

Глава МИД Украины Андрей Сибига иронично заявил, что Путин мог бы тогда предложить "российско-дружественных" актеров Стивен Сигал или Жерар Депардье.

Кайя Каллас – очевидная кандидатка

Одной из самых очевидных претендентов на роль переговорщика от Европы издание называет главу европейской дипломатии Каю Каллас.

Ранее она выступала против прямых переговоров с Россией, однако в последнее время допустила возможность назначения специального посланника.

На прошлой неделе Каллас даже намекнула, что могла бы сама выполнять такую роль.

"Я думаю, что могла бы видеть ловушки, которые расставляет Россия", – сказала она журналистам.

Впрочем, трое дипломатов ЕС в комментарии Politico заявили, что из-за жесткой позиции Каллас в отношении России Кремль вряд ли согласится на ее кандидатуру.

Среди возможных кандидатов называют Меркель, Стубба и Драги

Среди других потенциальных переговорщиков Politico упоминает бывшего канцлера Германии Ангела Меркель.

Издание отмечает, что она имеет опыт контактов и с Путиным, и с Владимиром Зеленским. Однако многие европейские политики считают ее предыдущие попытки посредничества неудачными.

Еще одним кандидатом называют президента Финляндии Александра Стубба, который имеет опыт медиации. Однако его страна является членом НАТО, что может снизить уровень доверия к нему со стороны Москвы.

Также среди возможных вариантов упоминается бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Politico отмечает, что его считают авторитетной и относительно нейтральной фигурой, однако сам Драги пока не демонстрировал заинтересованности в такой роли.

Киев может поддержать кандидатуру не из ЕС

По информации издания, в Киеве считают, что будущий переговорщик должен иметь сильную поддержку Европы, но не обязательно быть представителем ЕС.

Причиной называют глубокое недоверие Путина к самому Евросоюзу.

В этом контексте Politico упоминает министра иностранных дел Норвегия Эспена Барта Эйде, который имеет опыт работы на Ближнем Востоке.

Также потенциальным вариантом называют главу МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара, который поддерживает контакты как с Западом, так и с Россией.

Главная проблема – отсутствие единства в ЕС

Politico заключает, что главной преградой для назначения единого переговорщика пока является не позиция России или Украины, а неспособность самих европейских стран договориться между собой относительно кандидатуры и формата будущих переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA:

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла предложение назначения Шредера потенциальным спецпосланником Евросоюза для переговоров с Россией. Она назвала бывшего немецкого канцлера "лоббистом". По словам чиновницы, Шредер может поддерживать интересы российского диктатора Владимира Путина.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев однозначно не поддерживает кандидатуру Шредера. По словам министра, в Европе есть "достойные лидеры", которые могут быть посредниками без связей с Кремлем.

Также правительство Германии раскритиковало заявление Путина о возможном привлечении бывшего канцлера Герхарда Шредера посредником в переговорах по войне в Украине. В Берлине отметили, что такое предложение не вызывает доверия, поскольку позиция Москвы остается неизменной.

