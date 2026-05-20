'Мы со своей стороны готовы': Зеленский сказал, когда могут возобновиться трехсторонние мирные переговоры

Украина готова продолжать мирные переговоры в трехстороннем формате. Также положительным шагом было бы полноценное участие в этом процессе европейских представителей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В вечернем обращении к гражданам, опубликованном вечером 20 мая, он выразил надежду на то, что государство-агрессор РФ "перестанет прятаться".

Президент сообщил, что Киев имел "хорошие контакты" с Вашингтоном. Они касались сотрудничества наших стран в сфере безопасности, а также дипломатического урегулирования полномасштабной войны.

"Если удастся в эти недели вернуться к содержательной трехсторонней коммуникации и если удастся привлечь европейцев, это будет правильным результатом", – подчеркнул Зеленский.

"Мы со своей стороны готовы к таким соответствующим шагам. Я рассчитываю, что партнеры тоже будут готовы и что россияне не будут прятаться", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA:

– В начале мая государственный секретарь США Марко Рубио признал, что попытки администрации президента Дональда Трампа выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной пока не дали результата. По его словам, дипломатические усилия не привели к прогрессу "по разным причинам".

– В Financial Times заявили, что в Евросоюзе все больше разочаровываются мирными переговорами, которые возглавляет Трамп. На этом фоне европейские лидеры начали обсуждать создание собственного формата диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

