"Если быть честным..." Трамп сказал, что думает о помощи Путина Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин может помогать Ирану. В то же время глава Белого дома сравнил эту помощь с помощью Вашингтона Киеву.

Об этом сообщает Associated Press. Американский президент разговаривал по телефону с главой Кремля в начале этой недели.

"Если быть честным, думаю, Путин может немного помогать Ирану. И он, видимо, думает, что мы помогаем Украине? Да, помогаем. И он это говорит, и Китай сказал бы то же самое. Это вроде: "Эй, они это делают, и мы делаем это честно", — сказал он.

Комментарии главы Белого дома прозвучали после того, как американская разведка указала, что Россия предоставила Ирану информацию, которая может помочь Тегерану наносить удары по американским военным кораблям, самолетам и другим объектам в регионе.

Что говорили в разведке

Заметим, что ранее агентство Reuters со ссылкой на три своих источника, касающихся ЦРУ, сообщило, что в Лэнгли не фиксируют признаков быстрого падения власти в Иране после почти двух недель интенсивных ударов со стороны США и Израиля. Несмотря на ликвидацию части руководства и масштабные бомбардировки, руководящие структуры страны продолжают функционировать.

В то же время источники отмечают, что ситуация внутри страны остается изменчивой, а внутренняя политическая динамика может измениться. Но пока, как объясняют в ЦРУ, Корпус стражей исламской революции и другое правительство продолжают контролировать ситуацию в стране.

Россия и Иран против Израиля и США

Как написало издание The Washington Post, ссылаясь на трех американских чиновников, Россия передает Ирану разведывательную информацию для планирования атак на американские силы на Ближнем Востоке, в частности, о данных о расположении военных кораблей и самолетов США.

Это позволяет Корпусу стражей Исламской революции наносить точные удары по командным пунктам, радиолокационным системам и временным объектам. Отмечается, что помощь может иметь довольно масштабный характер, хотя точный объем переданных данных пока не установлен. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вообще заявлял, что российская сторона уверяла, что не передавала Ирану разведывательные данные о военных целях на Ближнем Востоке.

Белый дом прокомментировал сообщение медиа. Там заявили, что не имеет значения, произошло это или нет, ведь "президент Трамп и американские военные полностью уничтожают преступный иранский террористический режим".

