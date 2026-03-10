Трамп готов поддержать ликвидацию нового лидера Ирана: в WSJ раскрыли подробности

Президент США Дональд Трамп готов и дальше уничтожать правящую верхушку Ирана в случае отказа от выполнения американских требований. В частности, Трамп готов поддержать убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Соединенные Штаты намерены продолжать действовать жестко, если Тегеран не уступит требованиям, таким как прекращение разработки ядерного оружия. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Америка продолжает операцию на Ближнем Востоке

Нынешние и бывшие американские чиновники рассказала на условиях анонимности, что президент США Трамп в частных беседах выразил готовность поддержать устранение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не выполнит условия Вашингтона. Согласно источникам, администрация Трампа настаивает на ряде жестких условий, выполнение которых необходимо для прекращения конфликта.

Речь идет, прежде всего, о полной ликвидации ядерной программы Ирана. Также американцы требуют, чтобы Тегеран прекратил поддерживать прокси-группировки в регионе, такие как йеменские хуситы, террористические организации "Хезболлах", ХАМАС и прочие подобные формирования. Кроме того, Соединенные Штаты настаивают, чтобы Иран отказался от агрессивной политики в отношении Израиля.

Что предшествовало

Моджтаба Хаменеи, 56-летний сын Али Хаменеи, официально возглавил страну в начале марта 2026 года после убийства своего отца в ходе совместных американо-израильских ударов. Трамп публично назвал назначение Моджтаба "большой ошибкой" и выразил сомнение в том, что его правление будет долгим.

Президент США заявил, что у него уже есть на примете кандидат на замену Хаменеи-младшему, однако не стал раскрывать его личность. Официально Белый дом официально не комментирует сообщения о возможной подготовке операции против нового иранского лидера, однако риторика президента указывает на готовность к стратегии смены режима, если дипломатическое давление не принесет результатов.

Напомним, советники президента США призывают его определить стратегию завершения войны с Ираном. Ведь затяжной конфликт может вызвать политическое сопротивление в США и ослабить поддержку среди сторонников президента.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп сделал новое предупреждение для Ирана. Он пригрозил нанести более сокрушительный удар по стране, если та осуществит любые шаги, которые могут заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив.

