"Смерть, огонь и ярость": Трамп пригрозил более сильным ударом, если Иран остановит поставки нефти через Ормузский пролив

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал новое предупреждение для Ирана. Он пригрозил нанести сокрушительный удар по стране, если та осуществит любые шаги, которые могут заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social. Свои слова он назвал "подарком от Соединенных Штатов Америки Китаю и всем тем странам, которые активно используют Ормузский пролив".

"Если Иран сделает какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до этого", – говорится в сообщении.

Трамп добавил, что США "уничтожат легкодоступные цели, что сделает практически невозможным восстановление Ирана".

"Смерть, огонь и ярость воцарятся над ними. Но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло!" – подчеркнул он.

Важное значение пролива

Ормузский пролив является одним из ключевых энергетических мест в мире, через которое проходит около пятой части глобальных поставок нефти. Он расположен между Ираном на севере и Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами на юге и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем, обеспечивая экспорт энергоресурсов из стран региона.

Этот маршрут имеет решающее значение для поставок нефти и газа из Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна и Катара. В то же время Китай и другие азиатские экономики в значительной степени зависят от нефти и природного газа, транспортируемых по этому пути, который почти прекратил работу после начала войны.

Напомним, администрация Дональда Трампа изучает возможность ослабления нефтяных санкций против России из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Причиной для этого стала эскалация войны США и Израиля против Ирана, повлиявшая на глобальные поставки нефти. Обсуждения включают как более масштабное ослабление санкций, так и точечные механизмы.

Как писал OBOZ.UA, ранее глава Белого дома заявил, что война против Ирана может завершиться значительно раньше, чем ожидалось изначально. По его словам, ход боевых действий уже существенно опережает предыдущие прогнозы.

