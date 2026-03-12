Разведка США не видит признаков краха правительства Ирана после почти двух недель войны – Reuters

Американская разведка не фиксирует признаков быстрого падения власти в Иране после почти двух недель интенсивных ударов со стороны США и Израиля. Несмотря на ликвидацию части руководства и масштабные бомбардировки, руководящие структуры страны продолжают функционировать.

В то же время ситуация остается нестабильной и может меняться в зависимости от дальнейшего развития боевых действий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с оценками американской разведки.

По словам собеседников агентства, анализ разведывательных данных свидетельствует, что руководство Ирана в значительной степени остается неизменным и в ближайшее время не находится под угрозой краха, несмотря на почти две недели непрерывных бомбардировок со стороны США и Израиля.

Один из источников отметил, что во многих разведывательных отчетах содержится "последовательный анализ, свидетельствующий о том, что режиму не грозит крах" и что власти продолжают "сохранять контроль над иранским населением". Последний такой отчет был подготовлен в течение последних нескольких дней.

На фоне роста политического давления из-за стремительного повышения цен на нефть президент США Дональд Трамп заявил, что "вскоре" завершит крупнейшую американскую военную операцию с 2003 года. В то же время собеседники агентства отмечают, что найти приемлемый сценарий завершения войны может быть сложно, если у власти останутся жесткие сторонники нынешнего курса в Иране.

По оценкам американской разведки, иранскоеклерикальное руководство демонстрирует сплоченность даже после гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который был убит 28 февраля – в первый день ударов США и Израиля.

Израильские чиновники во время закрытых переговоров также признавали, что нет уверенности в том, что война приведет к падению иранского клерикального правительства, сообщил один из высокопоставленных израильских чиновников.

В то же время источники отмечают, что ситуация внутри страны остается изменчивой, а внутренняя политическая динамика может измениться.

С начала войны США и Израиль нанесли удары по широкому спектру иранских целей, в частности по системам противовоздушной обороны, ядерным объектам и представителям высшего руководства страны.

Администрация Трампа называла различные причины начала военной операции. Во время ее объявления президент США призвал иранцев "захватить свое правительство", однако позже его высокопоставленные помощники отрицали, что свержение иранского руководства является официальной целью войны.

Кроме Хаменеи, в результате ударов погибли десятки высокопоставленных чиновников, а также некоторые из высших командиров Корпуса стражей исламской революции – элитного военизированного формирования, которое контролирует значительную часть иранской экономики.

Несмотря на это, по данным американской разведки, Корпус стражей исламской революции и временное руководство, пришедшее к власти после смерти Хаменеи, продолжают контролировать ситуацию в стране.

В начале этой недели Ассамблея экспертов – орган высокопоставленных шиитских священнослужителей — объявила новым верховным лидером страны сына Хаменеи, Моджтаба Хаменеи.

По словам еще одного источника, Израиль не намерен оставлять уцелевшими какие-либо остатки предыдущего правительства Ирана. В то же время пока непонятно, каким именно образом нынешняя американо-израильская военная кампания может привести к свержению власти.

Как отмечают собеседники Reuters, для такого сценария, вероятно, понадобится наземная операция, которая позволила бы жителям Ирана безопасно выходить на массовые протесты.

Администрация Трампа также не исключает возможности отправки американских войск в Иран.

В то же время разведывательные данные свидетельствуют, что курдским силам не хватает огневой мощи для эффективной борьбы с иранскими властями.

Напомним, президент США Дональд Трамп готов и дальше уничтожать правящую верхушку Ирана в случае отказа от выполнения американских требований. В частности, Трамп готов поддержать убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

