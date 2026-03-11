'Мы можем верить им на слово': Уиткофф рассказал о переговорах с россиянами по Ирану и Украине. Видео

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что российская сторона во время разговоров с американским руководством заверила: она не передавала Ирану разведывательные данные о военных целях на Ближнем Востоке.

Об этом Уиткофф рассказал в комментарии телеканалу CNBC. Он отвечал на вопрос, считают ли в США, что Россия могла передавать Ирану информацию о расположении американских военных средств.

По словам Уиткоффа, россияне сказали об этом непосредственно во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Американская сторона, как он отметил, может полагаться на эти заявления.

Посланник президента США подчеркнул, что не имеет доступа к разведывательной информации.

"Я – не офицер разведки, поэтому не могу вам сказать. Я могу сказать, что вчера во время телефонного разговора с президентом россияне сообщили, что не обменивались разведданными. Это то, что они сказали", – отметил он.

Разговор с Москвой

Уиткофф также рассказал об отдельном контакте с представителями российских властей. По его словам, в понедельник он вместе с Джаредом Кушнером провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым.

Во время этого разговора, как сказал Уиткофф, российская сторона вновь заверила, что не передавала Тегерану разведывательные данные. И именно на эти слова, по его словам, в Вашингтоне сейчас ориентируются.

"Мы можем верить им на слово", – сказал он, добавив, что США надеются: Москва действительно не передавала информацию Ирану.

Сообщение о разведданных

Вопрос о возможном сотрудничестве России и Ирана в сфере разведки возник после публикации в американских медиа. Издание The Washington Post 6 марта написало, что Россия якобы могла предоставлять Ирану информацию, которая помогает атаковать американские силы на Ближнем Востоке.

Журналисты ссылались на собственные источники. В материале говорилось о возможной передаче данных о расположении американских военных объектов и техники в регионе.

На этом фоне у Уиткоффа спросили, повлияло ли это на решение Вашингтона о санкциях против российской нефти. Он ответил, что не может подтвердить или опровергнуть такие данные, поскольку не работает в разведывательных структурах.

Признаки перелома

Стив Уиткофф также заявил, что видит признаки возможного переломного момента в переговорах по завершению российской войны против Украины. По его словам, стороны конфликта выглядят истощенными после длительного противостояния.

Он отметил, что переговорный процесс, по оценке американской стороны, постепенно продвигается вперед. "Это предметные переговоры... Украинцы сами говорят, что мы достигли большего прогресса со времени первых встреч в Женеве, чем за предыдущие четыре года... Мы настроены позитивно. Это война, которая должна завершиться, и мы будем сохранять позитивный настрой", – сказал спецпосланник.

Уиткофф добавил, что США надеются на возможность продвижения к мирному урегулированию уже в течение этого года. По его словам, нынешняя ситуация может создавать предпосылки для изменений в переговорном процессе.

"Я логичный человек... Думаю, президент Дональд Трамп в целом успешно достигает урегулирования таких вопросов. В данном случае он сам говорил, что это занимает больше времени, чем он думал, но мы начинаем видеть признаки того, что обе стороны истощены и уставшие, и, возможно, это начало переломного момента", – заявил Уиткофф.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Уиткофф заявил, что США просили РФ не передавать Ирану разведданные для ударов по американским войскам. И, несмотря на многочисленные сообщения о том, что Москва просьбу проигнорировала, он "очень надеется", что Кремль не оказывал ни разу такой помощи.

