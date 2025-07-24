ЕБРР заявил об обеспокоенности по поводу действий властей Украины в отношении НАБУ и САП

Европейский банк реконструкции и развития поддержал позицию международных партнеров относительно вмешательства в работу антикоррупционных органов Украины. В учреждении выразили обеспокоенность действиями властей в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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Об этом говорится в заявлении банка, обнародованном 23 июля в Facebook. Отмечается, что независимость этих институтов является фундаментальным элементом верховенства права.

Однако ЕБРР поддержали беспокойство, о котором ранее высказались в Европейском Союзе, странах "Группы семи" и другие международные партнеры. Они считают угрозу независимости НАБУ и САП опасным сигналом для хода реформ в Украине.

Банк также пообещал продолжить сотрудничество с украинским правительством для сохранения прозрачности и эффективности антикоррупционной системы.

"ЕБРР разделяет обеспокоенность, высказанные ЕС, послами стран G7 и международными партнерами относительно событий вокруг НАБУ и САП в Украине. Независимость антикоррупционных органов является ключевым элементом верховенства права. Мы будем продолжать сотрудничать с властями по этому вопросу", – сообщили в ЕБРР.

Что предшествовало

22 июля Верховная Рада поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передают их генпрокурору. Еще до голосования эти ведомства выступили против принятия этого законопроекта и призвали нардепов не голосовать за "окончательное уничтожение независимости антикоррупционной системы в Украине". Что интересно – законопроект был с чрезвычайной скоростью в тот же день подписан спикером парламента и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Протестующие опасались, что в случае вступления его в силу Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.

В Европарламенте отреагировали на принятие в Украине закона о НАБУ и САП. Евродепутаты заявили, что это не приближает наше государство к вступлению в ЕС и ставит под угрозу предоставление финансовой помощи Украине.

Председатель Комитета по вопросам иностранных дел Европейского парламента Дэвид Макалистер заявил, что этот шаг украинской власти "вызывает серьезные вопросы относительно независимости центральных институтов борьбы с коррупцией". По его словам, независимые органы борьбы с коррупцией являются краеугольным камнем верховенства права, а следовательно, фундаментальной предпосылкой европейской интеграции Украины.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос лично звонила вице-премьеру Тарасу Качке, предупреждая о последствиях от таких действий. Ведь закон об ограничении полномочий НАБУ и САП стал критическим ударом по процессу вступления Украины в Евросоюз. Брюссель имел план обхода вето Венгрии и был в шаге от открытия первого переговорного кластера с Киевом, но теперь решение отложено.

В Сенате США выразили опасения, что закон об ограничении независимости НАБУ и САП подрывает прогресс Украины в ее антикоррупционной программе. К украинскому правительству обратились с призывом воздержаться от любых подобных действий. Сенаторы подчеркнули, что Украина добилась "огромных успехов в своей антикоррупционной программе после Революции достоинства".

Вечером 23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что подаст в Верховную Раду новый законопроект, который вернет полномочия НАБУ и САП. Такое решение было принято после многих совещаний с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июля генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что проверит подследственность дел, которые уже расследует НАБУ, а международным партнерам сообщено, что следственные действия происходят "объективно и обоснованно".

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