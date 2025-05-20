'Дьявол скрывается в деталях': в Кремле сделали новое заявление о мирном соглашении с Украиной и его сроках

В Кремле в очередной раз заговорили о возможном мирном соглашении с Украиной, однако на этот раз без всякой конкретики относительно сроков. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что пока о сроках согласования меморандума речь не идет - процесс только на начальной стадии.

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Об этом сообщают росСМИ. "Сроков нет и быть не может. Все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол в деталях", - сказал Песков журналистам во вторник.

По его словам, сейчас планируется обмен проектами документов между Киевом и Москвой. Каждая сторона будет готовить свои варианты, после чего должны начаться сложные переговоры по согласованию единого текста.

"Будут формулироваться проекты и с российской, и с украинской стороны. Будет осуществлен обмен этими проектами документов, ну и потом сложные контакты по выработке единого текста", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 мая российский диктатор Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсуждали мирный план в отношении Украины. Он длился более двух часов.

Подводя итоги, Трамп заявил, что "переговоры между Украиной и РФ должны начаться немедленно". Он добавил, что Ватикан в лице Папы Римского уже заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров.

Также дважды звонил главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Первый раз - перед запланированным звонком Владимиру Путину, а второй - уже после разговора с российским диктатором.

Во время первого телефонного разговора, по словам Зеленского, речь шла об инициативе прекращения огня. Также обсуждали готовность США применить санкции в случае нарушения договоренностей со стороны России. Во втором разговоре, который состоялся после контакта Трампа с Путиным, к переговорам присоединились европейские лидеры.

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