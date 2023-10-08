Дуда: дипломатического конфликта с Украиной нет, но продолжаются переговоры

Дипломатического конфликта между Польшей и Украиной нет. Переговоры между странами продолжаются.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире "Завтрака Рымановского" на Polsat News and Interia. Он подчеркнул, что продолжают действовать также контракты польских оборонных компаний на поставку в Украину автомобилей "Росомаха", систем "Краб", "Пирун" и карабинов "Грот".

"Они абсолютно не приостановлены (переговоры между странами. – Ред.). Нет никакого дипломатического конфликта", – подчеркнул польский лидер.

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Он также добавил, что при необходимости общается с президентом Владимиром Зеленским. Однако Дуда выразил разочарование, что "в Украине не акцентируют внимание на том, что транзит зерна через Польшу работает постоянно".

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о спаде польско-украинских отношений. Поэтому, по словам дипломата, он отказался приезжать в Украину на Совет министров ЕС, хотя был приглашен.

Министр подчеркнул, что критика президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в адрес Польши пошатнула доверие польского общества к нынешней политике украинского правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал спекуляциями заявления властей ряда стран, в частности Польши, о негативном влиянии украинского зерна на их рынки. Он подчеркнул, что украинские аграрии находятся в гораздо худшем положении.

– Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выражает готовность к развитию позитивных отношений с Польшей, переговорам и консультациям в контексте экспорта украинского зерна. Наша страна никогда не уклонялась от стратегии конструктивного решения вопросов, связанных с экспортом зерна.

– Дуда заявил, что его страна будет продолжать оказывать военную помощь Украине. Однако он уточнил, что это будет возможно только в случае получения польской армией нового вооружения.

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