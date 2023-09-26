Украина настроена на конструктив во взаимоотношениях с Польшей, – Дмитрий Кулеба

Украина выражает готовность к развитию позитивных отношений с Польшей, переговорам и консультациям в контексте экспорта украинского зерна. Наша страна никогда не отклонялась от стратегии конструктивного разрешения вопросов, связанных с экспортом зерна.

Об этом отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украина сотрудничала с Польшей, Еврокомиссией и другими соседними странами, чтобы предотвратить дополнительные напряжения и конфликты.

"Мы не настроены на конфликт. Мы настроены на конструктив, готовы к переговорам, к консультациям. Мы очень открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа в противодействии российской агрессии", – подчеркнул Кулеба.

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Он подчеркнул, что Украина всегда придерживалась позиции конструктивного разрешения вопросов, связанных с экспортом зерна, и активно сотрудничала с Польшей, Еврокомиссией и другими соседними странами, чтобы избежать дальнейших ухудшений ситуации.

"Мы очень многое сделали с Европейской Комиссией, чтобы не допустить повторного введения национальных запретов. Мы против того, чтобы этот вопрос становился заложником каких-то политических процессов. Нам с поляками нужно побеждать общего врага – мы неоднократно в истории демонстрировали, что когда мы вместе, когда между нами солидарность, взаимоподдержка, взаимопомощь, мы гораздо сильнее, когда между нами какие-то неурегулированные вопросы, то обязательно третья сторона извлечет себе выгоду", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Несмотря на решение Европейской комиссии отменить с 15 сентября ограничение на ввоз украинского зерна, Польша продлила запрет. К ней присоединились Венгрия и Словакия.

Украина подала иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии. В ответ эти три страны заявили, что прекращают участие в работе координационной платформы украинского зерна в Брюсселе.

Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС из-за "зернового" вопроса. Об этом заявил министр аграрной политики Телюс.

А президент Польши Анджей Дуда в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН сравнил Украину с утопленником и отменил встречу с Зеленским. При этом польский президент призвал Украину к благодарности.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет оказывать Киеву военную помощь, поскольку сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии.

Кроме того, польские власти заявили о том, что с 2024-го прекратят всю помощь украинским беженцам. Они потеряют право бесплатного доступа к медицине, образованию, рынку труда, а также возможность законно находиться в стране и получать выплаты. Такое заявление стало продолжением конфликта, возникшего между украинскими и польскими властями.

После всех перипетий президент Польши Анджей Дуда призвал искать "золотую середину" в зерновом споре с Украиной. Он также заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским тет-а-тет.

Впоследствии Дуда сделал новое заявление о военной помощи Украине. Он заявил, что его страна будет продолжать оказывать военную помощь Украине. Однако Дуда уточнил, что такая возможность будет при получении польской армией нового вооружения.

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