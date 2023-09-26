Польша зря обвинила Украину: экономисты назвали реальную причину обвала цен на зерно

Претензии польских фермеров к своим властям из-за украинского зерна оказались беспочвенными, ведь продукция из Украины никак не повлияла на цены в Польше. Реальной же причиной их снижения на тамошних рынках является глобальная ситуация.

Дело в том, что на мировых рынках цены снижаются. Соответственно, снижаются они и в Польше, о чем свидетельствуют данные доцента" "Киевской школы экономики" Олега Нивьевского.

По его словам, украинское зерно не "ломало" польский рынок. Более того, польские фермеры сейчас почти в два раза имеют большую выручку, чем украинские.

"Почему – причины всем известны. Мы в войне, логистика очень дорогая, риски, ограниченные экспортные возможности и т.д. Динамика польских цен в целом соответствует динамике мировых цен. То есть не видно, чтобы наш экспорт им "ломал" рынок", – отметил Нивьевский.

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К аналогичным выводам пришли и другие экономисты. "Причиной падения цен в Польше является ситуация на мировых рынках. Проблема в том, что цены на зерно падают и падают они во всем мире", – объяснили эксперты "Последнего капиталиста".

Эксперты подчеркивают: если сравнить цены на мировой бирже с ценами в Польше, "то разницы между ними почти нет". Соответственно, "украинское зерно не повлияло на цены в Польше".

Что происходит на рынке

Ранее эксперты объясняли: на мировых рынках цены на зерно начали снижаться из-за увеличения предложения. В частности, главные экспортеры:

получили большой урожай;

соответственно, уменьшили опасения возникновения мирового продовольственного кризиса.

Кроме того, подчеркивается, на глобальные цены влияют и другие факторы. В частности:

замедление мировой экономики;

снижение спроса на зерно в Северной Африке – одного из главных рынков пшеницы ЕС.

"Таким образом, во многом украинское зерно является лишь способом политической агитации вокруг очень чувствительной темы на фоне войны, чтобы польские, румынские, болгарские фермеры получили дополнительные преференции от правительств и ЕС. Хотя сам экспорт из Украины хоть и влияет, но не играет главной роли в понижении цен", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Польша уже подготовила транзитные коридоры для экспорта украинского зерна нуждающимся странам. При этом там считают решение ввести односторонний запрет на импорт агропродукции из Украины правильным.

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