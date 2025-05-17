'Другие условия и реалии': Сибига высказался о переговорах в Стамбуле и призвал Путина не избегать Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина будет продолжать настаивать на безусловном и длительном прекращении огня Россией. На переговорах в Стамбуле 16 мая российская делегация не имела полномочий принимать такие решения – Путин умышленно отправил на встречу должностных лиц такого низкого уровня.

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Об этом глава МИД написал на своей странице в Facebook. По его словам, в РФ решения принимает только сам Путин.

"Прекращение огня – эта делегация не имела достаточных полномочий. И это плохо, что Путин прислал людей такого низкого уровня. Но мы продолжим настаивать на безусловном и длительном, полном прекращении огня. Это основа для успеха любых дальнейших решений и шагов. Ну и в этом контексте – встреча лидеров, продолжим работать, давить, ведь в России решение принимает только Путин. Ему следует перестать избегать нашего президента Владимира Зеленского и найти смелость на прямую встречу", – сказано в сообщении.

Сибига также отметил, что Путину не удалось представить переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле 16 мая, как продолжение переговоров 2022 года.

"Потому что это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета. Сейчас другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий президента Дональда Трампа", – отметил он.

Министр добавил, что Украина в очередной раз доказала, что стремится к миру. В то же время для того, чтобы Россия тоже начала делать реальные шаги к миру, нужно продолжать и увеличивать давление.

"Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктиву. Будем в дальнейшем убеждать наших партнеров в этом. Встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на Россию. Наоборот, она является свидетельством, почему оно нужно", – подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого прошла встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

По итогам переговоров в МИД Украины заявили, что российская сторона озвучивала требования, которые являются неприемлемыми для Киева. Наша делегация готовилась к такой ситуации и прекрасно справилась. Основная позиция Украины остается неизменной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неуважением со стороны России отсутствие кремлевского диктатора Владимира Путина на переговорах в Турции. По его словам, никто не будет бегать по всему миру и искать его.

Президент Штатов Дональд Трамп со своей стороны считает, что война между Украиной и РФ не сдвинется с места без его личной встречи с Путиным. Никакие мирные инициативы не сработают, пока они не сядут за стол переговоров.

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