Дроны, дипстрайки и новая программа работы: Зеленский подвел итоги доклада министра обороны Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский подвел итоги доклада новоназначенного министра обороны Дениса Шмыгаля. Главная тема – беспилотники и дроны-перехватчики.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 18 июля. Глава государства добавил, что в начале новой рабочей недели Шмыгаль готовит презентацию четкой программы деятельности Министерства и определение основных приоритетов на будущее.

"Доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Уже идет фактически аудит договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования. В частности, это касается дронов, и особенно дронов-перехватчиков", – говорится в сообщении.

Президент дал поручение безотлагательно заключить все необходимые контракты на поставку дронов для нужд Сил обороны Украины. Обсуждалось также обеспечение ударов дальнего действия, в частности, их частота и ключевые цели. Зеленский выразил благодарность всем подразделениям, которые участвуют в этих операциях.

"На понедельник министр обороны готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно, в следующие недели, и среднесрочно, за следующие шесть месяцев", – написал гарант.

Напомним, 15 июля Шмыгаль написал заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Он поблагодарил военных за защиту, а президента за доверие.

16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. "За" проголосовал 261 народный избранник. Ранее Владимир Зеленский предложил Шмыгалю возглавить Министерство обороны Украины.

17 июля Шмыгаль утвержден в должности министра обороны. Решение поддержали 267 депутатов Верховной Рады.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский лидер провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Политики обсудили ситуацию на фронте и усиление украинской ПВО. Зеленский отметил, что Франция готова принимать на обучение пилотов на дополнительных самолетах.

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