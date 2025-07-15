Шмыгаль написал заявление об отставке и поблагодарил за 'неутомимый труд': подробности

Во вторник, 15 июля, Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Политик поблагодарил военных за защиту, а президента Владимира Зеленского за доверие.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, добавив фото. "Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", – говорится в документе.

Также Шмыгаль поблагодарил Кабинет министров за неутомимый труд.

"Благодарю наших защитников и защитниц, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимую работу ради нашего государства! Слава Украине!" – написал политик.

Уже 16 июля Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заседании рассмотрит кандидатуру Шмыгаля на должность министра обороны Украины.

"Завтра будем обсуждать кандидатуру Шмыгаля на должность министра обороны на комитете. Он будет представляться и будем с ним говорить", – сообщил народный депутат, секретарь Комитета Роман Костенко во время брифинга, передает "Укринформ".

Он добавил, что Денис Шмыгаль имеет достаточно опыта, однако членов комитета будет в первую очередь интересовать его видение непосредственно оборонной сферы и сотрудничества с парламентским комитетом.

Следует отметить, что на пост премьер-министра Украины Шмыгаля назначили 4 марта 2020 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных кадровых изменениях в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами и предложил Денису Шмыгалю возглавить Министерство обороны Украины.

14 июля украинский лидер предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко стать новым премьер-министром.

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