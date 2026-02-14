'Должны найти решение': еврокомиссар по расширению оценила шансы Украины на вступление в ЕС в 2027 году

Еврокомиссар по вопросам расширения Европейского Союза Марта Кос сказала, что по действующей методологии вступление Украины в Евросоюз 1 января 2027 года не является возможным. По ее мнению, она создавалась тогда, когда у всех стран было достаточное количество времени, чтобы они провели все необходимые для этого реформы.

Об этом она заявила во время девятого украинского ланча "Украина: на передовой будущего" на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, она также подчеркнула, что такая методология использовалась 40 лет.

"Швеция, например, была самой развитой страной, которая подала заявку на членство в ЕС, но даже ей понадобилось три года. Итак, исходя из нынешней методологии, это(вступление Украины в ЕС – ред.) невозможно 1 января 2027 года. Но мы должны найти решение, как преодолеть разрыв между принципом, основанным на заслугах, и методологией, которую мы используем в течение последних 40 лет, и геополитическими вызовами с другой стороны", – сказала Кос.

Чиновница также подчеркнула, что в Украине уже проводятся реформы в рамках процесса вступления в Евросоюз для ее будущего процветания.

Вступление Украины в Евросоюз – последняя информация

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы быть технически готовой к вступлению в Европейский Союз до 2027 года. Он также отметил, что хочет получить конкретную дату, когда наша страна сможет присоединиться к Союзу.

До этого медиа писали о том, что Брюссель готовит ряд вариантов, которые могут предусматривать включение членства Украины в будущее мирное соглашение. Речь идет о решении, которое обсуждают в рамках внутренних консультаций в ЕС в 2026 году.

Отметим, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России. В конце 2023 года страны ЕС дали согласие на начало переговоров, а формальный процесс стартовал в 2024 году. В то же время открытие отдельных переговорных разделов сейчас блокирует Венгрия. Членство в ЕС обычно занимает годы и требует поддержки всех государств-членов.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Германии в Украине Хайко Томс заявлял, что дата вступления Украины в Евросоюз требует честной оценки реальных возможностей. Процесс евроинтеграции требует значительного времени из-за масштаба необходимых реформ и внедрения европейского законодательства, в частности, принятия и имплементации Верховной Радой Украины тысяч и тысяч законодательных актов. И речь идет не только о формальном принятии законов, но и об их реальном применении на практике.

