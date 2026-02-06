'Дружба предполагает честность': посол Германии назвал 'слишком амбициозной' цель вступления Украины в ЕС в 2027 году

Посол Германии в Украине Гайко Томс заявил, что дата вступления Украины в Европейский Союз требует честной оценки реальных возможностей. Процесс евроинтеграции требует значительного времени из-за масштаба необходимых реформ и внедрения европейского законодательства.

Об этом он сказал во время специального события Киевского форума по безопасности "12 лет войны. Что дальше?", которое состоялось в Киеве. Ссылку на заявление дипломата предоставил корреспондент Укринформа, который присутствовал на мероприятии. Во время выступления Томс отметил важность откровенности в отношениях между партнерами и прямо оценил озвученные ранее временные ориентиры.

Оценка дипломата

Гайко Томс подчеркнул, что имеет практический опыт работы с европейской политикой и институтами ЕС. Он напомнил, что работал в Брюсселе, в НАТО и в различных структурах Европейского Союза, и именно поэтому считает нужным говорить прямо.

"Дружба предполагает честность. Я думаю, если честно посмотреть на вещи, то 1 января 2027 года – это слишком амбициозная и, пожалуй, малореалистичная дата", – сказал посол.

Он отметил, что Украине еще предстоит выполнить большой объем работы, прежде чем можно будет говорить о полноценном членстве в ЕС.

Масштаб изменений

По словам Томса, Верховной Раде Украины необходимо принять, а затем имплементировать тысячи и тысячи законодательных актов. Речь идет не только о формальном принятии законов, но и об их реальном применении на практике.

Дипломат обратил внимание, что даже в сферах, которые на первый взгляд кажутся техническими, нужны глубокие трансформации. В частности, имплементация норм ЕС по пестицидам потребует фактической перестройки всего аграрного сектора.

Аналогичные вызовы, по его словам, стоят и перед банковской системой Украины, где внедрение права ЕС также требует времени и ресурсов.

Поддержка партнеров

Посол Германии подчеркнул, что страны Европейского Союза готовы поддерживать Украину на этом пути. Он подчеркнул, что сам процесс реформ является важным не только для вступления в ЕС, но и для внутреннего развития государства.

"Мы готовы поддерживать Украину в этом процессе, поскольку это реформирует страну таким образом, что вступление в этот союз будет в интересах каждого гражданина Украины", – отметил Томс.

Он добавил, что именно качество и глубина изменений будут иметь решающее значение для будущего решения относительно членства.

Напомним, ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, Европейский Союз как геополитическое образование в первую очередь предлагает людям"нормативную альтернативу империализму и автократии". Однако на сегодня, чтобы и в дальнейшем иметь эту альтернативу, Европа должна "научиться говорить на языке политики силы" и уменьшить трансатлантическую зависимость, "которую мы слишком легко получили".

Как сообщал OBOZ.UA, в Берлине ведут переговоры с другими европейскими столицами по "совместному ядерному сдерживанию". При этом собственного ЯО Германия иметь не может, ведь это противоречит как минимум двум международным договорам.

