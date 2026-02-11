"Я хочу конкретную дату": Зеленский заверил, что Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в ЕС до 2027 года

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы быть технически готовой к вступлению в Европейский Союз до 2027-го года. Он также отметил, что хочет получить конкретную дату, когда наша страна сможет присоединиться к союзу.

Об этом Зеленский сказал в среду, 11 февраля, общаясь с представителями медиа. Он прокомментировал сообщения о том, что ЕС готовит план частичного вступления Украины до 2027 года, отметив, что относится к слухам очень осторожно.

"Второе: я хочу конкретную дату. Безусловно, я уверен, что если в договоре, под которым подписывается Америка, Россия, именно Путин, я как президент Украины и Европа, если там не будет даты, то Россия сделает все потом, чтобы заблокировать процесс. И даже не своими руками, а руками тех или иных представителей Европы", – подчеркнул гарант.

"Мы с вами свидетели соответствующих вещей, когда кластеры не открываются и т.д., проблемы были с кандидатством. Целая была волна такая... сложностей и борьбы нашей. Но, тем не менее, мы получили кандидатство", – отметил Зеленский.

С открытием кластеров, по его словам, ситуация сложнее.

В процессе присоединения к ЕС переговорные разделы объединены в шесть тематических кластеров, которые открывают не поодиночке, а блоками – если страна-кандидат выполнила ряд четко определенных критериев. Чтобы начать переговоры по каждому из кластеров, необходимо единогласное решение всех правительств стран-членов ЕС, которое принимается в Совете ЕС в форме рамочного мандата на переговоры со страной-кандидатом. Сами переговоры проходят в формате межправительственных конференций с участием министров и послов стран ЕС и страны-кандидата.

"Поэтому для нас, еще раз, ЕС – это конкретика, потому что это – еще раз подчеркиваю – гарантии безопасности, гарантии безопасности для Украины. Это конкретика, с конкретной датой, а моя подпись сегодня на 20-пунктном плане, плане завершения войны, гарантирует украинцам, что будет конкретная дата нашего вступления", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, медиа писали о том, что Европейский Союз готовит ряд вариантов, которые могут предусматривать включение членства Украины в будущее мирное соглашение. Речь идет о решениях, которые обсуждаются в рамках внутренних консультаций в ЕС в 2026 году.

