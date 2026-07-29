Демократы проголосуют против? Сенат США попытается принять законопроект Грема о санкциях против России

В Сенате США вынесен на голосование так называемый законопроект Грэма о санкциях против России – законопроект в честь памяти его автора, покойного сенатора Линдси Грема. Группа сенаторов от республиканцев и демократов объявила о достижении договоренности о поддержке законопроекта, который теперь носит название "Закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года".

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В заявлении группы говорится, что закон призван не допустить, чтобы доходы от закупок российских энергоносителей шли на "военную машину" РФ, а также ограничить"способность иранского режима поддерживать терроризм и развивать свою ядерную программу". Однако, как отмечает Reuters, демократы уже выразили сомнения по поводу этого законопроекта.

Что говорят демократы

Хотя демократы в целом поддерживают антироссийские санкции, предоставление новых полномочий президенту США Дональду Трампу по введению пошлин вызвало беспокойство из-за возможного роста стоимости импорта.

Эти опасения ставят под угрозу принятие законопроекта как в Сенате, так и в Палате представителей. Напомним, что последняя возобновит работу в сентябре – поэтому до осени ожидать принятия в США "гремовских" санкций не стоит.

Так или иначе, в случае вступления в силу закон позволит Трампу вводить пошлины в размере до 100% в отношении стран, являющихся крупными потребителями российских энергоносителей, в частности Индии, Японии и некоторых стран Европейского Союза, а также по собственному усмотрению отменять эти пошлины.

Поэтому некоторые демократы уже заявили, что будут голосовать против законопроекта.

"Это не столько законопроект о санкциях, сколько скрытый способ предоставить президенту Трампу чрезвычайно широкие полномочия по введению новых пошлин, в частности против наших европейских союзников, что ударит по американским семьям", – пояснил демократ Грегори Микс.

Представитель демократов в Сенате утверждает, что замечания по поводу пошлин имеют сенаторы от обеих партий. Более того, агентство отмечает, что "пока неясно, озвучат ли они их сразу", поскольку в первую очередь стремятся почтить память сенатора Грема.

О чем речь

Среди сенаторов, заявивших о поддержке законопроекта, была республиканка Дарлин Грем, сестра Линдси Грема, которую от Южной Каролины временно назначили на его место в Сенате.

Документ расширяет санкционный режим против Ирана и предоставляет президенту США новые полномочия по усилению экономического давления на Россию. В частности, законопроект позволяет вводить санкции против крупнейших покупателей российской нефти и природного газа.

Президент США также сможетприменять ограничения к пяти странам, которые, по оценке Вашингтона, помогают России обходить международные энергетические санкции. Перед самым вынесением законопроекта на голосование в него были внесены поправки, ограничивающие действие новых тарифных полномочий президента всего пятью годами.

Кроме того, документ продлевает до 2031 года действие Закона о санкциях против Ирана, принятого еще в 1996 году. Это позволит избежать прекращения его действия, которое должно было произойти в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля глава украинского государства Владимир Зеленский прибыл в США и встретился с президентом Дональдом Трампом. Хотя украинский лидер прилетел в Вашингтон именно на церемонию прощания с Линдси Гремом, встреча с главой Белого дома была согласована заранее. Среди приоритетных тем переговоров – средства защиты от баллистических ракет и стратегическое сотрудничество с Америкой.

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